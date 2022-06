Podle Binotta FIA vydáním směrnice nedodržela správný postup

Mattia Binotto si myslí, že FIA vydáním směrnice nedodržela správný postup.

„Pro nás to znamená, že technické směrnice (TD) nejsou použitelné,“ řekl Binotto, kterého cituje Motorsport.com. „Je to něco, co jsme zmínili FIA. Důvody, proč nejsou použitelné, je ten, že TD je tu proto, aby objasnila předpisy nebo nějak řešila dohledovou práci, ale není tu od toho, aby měnila pravidla. Ta nemůžete změnit prostřednictvím TD.

„I když jde o bezpečnostní důvody. Co může dělat? Nejdříve to probrat s TAC (technický poradní výbor), změnit pravidla a jít přímo na Světovou radu motorsportu pro formální schválení změny pravidel z bezpečnostních důvodů bez nutnosti mít souhlas všech týmů.“

„Ale předpisy neměníte TD. Proto jsme to poslali FIA, pro nás tyto TD nebyly použitelné.“

„Ve skutečnosti si myslím, že byly vydány omylem. Metrika nebyla použita. Přídavné vzpěry (držící podlahu, pozn. redakce) nebyly na víkend namontovány na žádném autě. Takže velký hluk pro nic za nic.“

Binotto uvedl, že poskakování má smysl řešit, ale myslí si, že časem zmizí samo jako důsledek vývoje stále ještě nových vozů.