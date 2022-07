Podle Binotta byla taktika jasná: donutit Verstappena si opotřebovat pneumatiky

Ve sprintu Max Verstappen odjel dvěma bojujícím jezdcům Ferrari. Ne úplně výrazně, ale dokázal bez větších obtíží vyhrát. Charles Leclerc si však pro závod věřil ještě dříve, než po sprintu zastavil svůj vůz na cílové rovince.

A měl pravdu. Ferrari si v závodě s Verstappenem hrály jako kočka s myší. Ale nebylo by to Ferrari, kdyby se něco nepokazilo. Vůz Carlose Sainze shořel, čímž rudí přišli o double, díky kterému by Leclerc snížil Verstappenův náskok o další 3 body a Ferrari by pak především snížilo ztrátu mezi konstruktéry. Problémy s motorem z Maranella měl také Kevin Magnussen, který ale vůz dovezl do cíle. Leclerc pak měl problém s pedálem.

Mattia Binotto po závodě řekl, že si počká na zpětnou vazbu, ale vypadá to, že v případě Leclercových problémů s pedálem šlo o mechanický a ne elektronický problém. V závěru závodu byl šéf Ferrari tak nervózní, že ho raději nesledoval.

Binotto potvrdil, že taktika Ferrari spočívala v tlaku na jezdce Red Bullu, aby co nejvíce opotřeboval pneumatiky.

„Je pro mě těžké posoudit, co dělají ostatní,“ řekl Binotto pro Sky Sports.

„Včera během sprintu jsme se podívali na všechna data a snažili jsme se mít dnes auto správně vyvážené, abychom zvládli pneumatiky. Jezdci odvedli fantastickou práci. Na začátku závodu vyvíjeli na Maxe tlak, což si myslím, že byl rozdíl oproti včerejšku ve sprintu.“

„Rozhodli jsme se, že nejlepší bude pokusit se na něj udržet tlak, aby jel rychleji a aby si opotřeboval vlastní pneumatiky, a myslím, že to fungovalo dobře.“

„Z dnešního závodu si můžeme odnést spoustu pozitiv. Získali jsme druhé vítězství v grand prix za sebou, což potvrzuje, že odvádíme dobrou práci s vozem, který se ukazuje jako konkurenceschopný na každé trati.“

Podle Binotta si lze ze závodu vzít i další pozitiva. „Mechanici provedli pět velmi rychlých zastávek v boxech a jezdci splnili vše, co jsme po nich před závodem chtěli, a velmi dobře hospodařili s pneumatikami.“

„Charles jel jako lev, Maxe na trati předjel třikrát a vypadalo to, že Carlos udělá totéž, což by vedlo k zaslouženému umístění na stupních vítězů. Samozřejmě jsme za něj velmi zklamaní, ale jsem si jistý, že v nadcházejících závodech zabojuje.“

„Stále nás trápí problémy se spolehlivostí, víme, jaké jsou, a musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom je co nejdříve vyřešili. Jsem si jistý, že to dokážeme, ale po takovém výkonu, jako byl ten dnešní, chci pogratulovat celému týmu, tady na trati i doma v Maranellu, kde všechna oddělení odvedla přes zimu skvělou práci.“