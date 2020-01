Podle Barrichella Hamilton předčil Schumachera i Sennu

Barrichello závodil ve F1 v letech 1993 až 2011 a jako jediný se na trati potkal se všemi třemi šampiony. Při jejich vzájemném srovnání přitom Brazilec řadí na první místo Hamiltona.

„Hamilton má zřejmě ještě větší talent než měl Ayrton a Schumacher. Jediné, co mu chybělo, byla vyzrálost. Zapracoval na tom a dnes můžete vidět konečný výsledek,“ řekl Barrichello pro ESPN Brasil.

Kvality šestinásobného mistra světa Hamiltona v kombinaci s vlastnostmi sedminásobného šampiona Schumachera a vítěze tří mistrovských titulů Senny by podle Barrichella vytvořily perfektního pilota.

„Když jsem v Brazílii poslouchal rádio, všiml jsem si, že je neuvěřitelně klidný. Předává informace, říká, co potřebuje a co nepotřebuje,“ popisuje.

„Perfektní pilot by měl Ayrtonovy schopnosti, Schumacherovu odvahu a Hamiltonovu koordinaci. To by bylo něco!“

Foto: Getty Images / Mark Thompson