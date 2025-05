Podle Autosportu jedná Pérez s Cadillacem o dlouhodobé smlouvě. Má mít ale i jiné možnosti

Cadillac bude mít v sobotu večer (východoamerického času) slavnostní prezentaci v Miami. V kapse už má všechna potřebná povolení od FIA i F1 pro vstup jako tým v roce 2026 a nově také jako výrobce o tři roky později. Do té doby bude používat pohonné jednotky Ferrari.

V Miami má být údajně také Sergio Pérez, který je se sedačkou u amerického týmu spojován. Žádné oznámení v této souvislosti se však v Miami neočekává.

Podle Autosportu jedná Pérez s Cadillacem o tříleté smlouvě, ale má mít i další možnosti. Podobně píše také Lawrence Barretto.

Pérez má bohaté zkušenosti (281 startů ve F1) a stále ještě přijatelný věk – letos mu bylo 35 let. Závodil za různé týmy a to včetně Red Bullu, se kterým skončil v roce 2023 na druhém místě.

Pokud by byl (dříve nebo později) potvrzen, kdo by mohl jezdit vedle něj? Žádná konkrétní jména se zatím neobjevují. Cadillac se sice netajil tím, že by chtěl do F1 dostat amerického jezdce, ale nemusí se tak stát hned v prvním roce.

Přestup nějakého mladíka z americké scény hned do F1 nemusí být úplně snadný a problém může být také se superlicencí.

Ve F2 máme v současné době dva Američany – Jak Crawford letos jede svou třetí sezónu a je součástí programu Astonu Martin. Vloni skončil ve F2 na pátém místě.

Max Esterson jezdí za Trident a zatím se mu příliš nedaří. Měl by nejspíše také problém se superlicencí.