Podle Alonsa šlo o závodní incident. Nebyl tak hrozný jako v Silverstone

„Právě jsem se na incident podíval a vypadá to na nešťastnou pozici, zatáčku a obrubník,“ vysvětlil Alonso v neděli večer v Monze. „Auto trochu poskočilo, pneumatika se dotkla pneumatiky a jedno auto to vymrštilo nahoru.“

„Ale stalo se to při nízké rychlost, jedou 30 nebo 40 km/h, nehrozí žádné nebezpečí, nic. Takže si nemyslím, že by to dnes bylo něco velkého. Na Silverstonu asi ano, ale dnes to byl jen závodní incident.“

Alonso poukázal na to, že několik dalších jezdců bylo během víkendu blízko podobným kolizím.

„Viděl jsem i opakovaný záznam startu a Giovinazzi a Leclerc se dotkli stejným způsobem, Stroll a Pérez se dotkli stejným způsobem, první a druhá zatáčka, ale nebyl tam kontakt kola s kolem. Výsledek nebyl stejný. Je to velmi obtížný manévr, první zatáčka, druhá zatáčka a oni měli smůlu, že se dotkla pneumatika pneumatiky.“