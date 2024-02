Podle Alonsa ještě vloni Hamilton o rudém autě nesnil. O své vlastní budoucnosti bude přemýšlet

Fernando Alonso je od začátku února spojován s Mercedesem. Lewis Hamilton příští rok přejde k Ferrari, takže u Mercedesu bude volné místo. Alonso je jedním z kandidátů na sedačku.

Hamilton pár dní po překvapivém oznámení prolomil mlčení a zveřejnil delší příspěvek. V něm uvedl, že „(...) cítím se neuvěřitelně šťastný, že poté, co jsem s Mercedesem dosáhl věcí, o kterých jsem jako dítě mohl jen snít, mám nyní možnost splnit si další dětský sen – jezdit v rudém Ferrari.“

Alonsa podobná slova překvapila. „Před 12 měsíci to nebyl jeho dětský sen, ne? Nebo asi před dvěma měsíci, protože tehdy to byl jiný sen,“ řekl Alonso, kterého cituje BBC.

Minimálně letos bude Alonso pokračovat s Astonem Martin. Ten podle něj zůstává jeho prioritou. Mezi řádky ale může vyčíst, že přestup nevylučuje.

„Pokud budu chtít dál závodit, uvidíme, jaké jsou možnosti,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport.com. „Mou prioritou bude vždy sednout si a diskutovat s Astonem.“

„Vloni mi dali příležitost připojit se k této organizaci. Jsem velmi hrdý, že jsem její součástí. S novou továrnou a se vším, co se děje, je v tomto týmu velká budoucnost. Chci prozkoumat všechny možnosti, jak zde závodit po mnoho let.“

Alonsovi bude v červenci 43 let a přiznal, že si musí dobře rozmyslet, zda se bude angažovat dlouhodobě.

„Myslím, že je několik fází, kterými si musím projít. Především se musím sám rozhodnout, co chci dělat do budoucna, jestli chci opět zasvětit svůj život na pár let tomuto sportu, který miluji.“

„Miluji F1, ale obecně miluji řízení. Takže pokud to nebude F1, najdu si radost v jakékoliv jiné formě motorsportu a možná budu mít více času na svůj soukromý život, který je v tomto věku také velmi důležitý.“

„Je to rozhodnutí, které musím udělat sám. Musím se zamyslet a nakonec se musím zavázat týmu a ujistit se, že jsem si vědom, že dalších několik let mého života to bude ten tým a 100 % mého času.“

„Jakmile toto rozhodnutí udělám, chci si sednout s Astonem Martin a říct... dobře, udělal jsem toto rozhodnutí a rád bych v tomto projektu pokračoval. Protože si myslím, že jsme za poslední rok udělali dobrý krok kupředu. Společně jsme vybudovali spoustu věcí, máme tady nové zázemí, máme vše pro to, abychom do budoucna uspěli. Tomuto projektu věřím.“

„Bude to moje první priorita. Chci mluvit nejprve s Astonem Martin, protože se velmi silně cítím být součástí tohoto projektu.“

Pro ostatní týmy jsem pravděpodobně atraktivní

„Pokud se nedohodneme a já se budu chtít věnovat závodění ve F1, vím, že mám výsadní postavení. Kvůli loňským výkonům jsem pro ostatní týmy pravděpodobně atraktivní. Na startovním roštu jsou pouze tři mistři světa. A k dispozici je pouze jeden.“

„Před několika lety bych řekl, že možná 40 až 41 byl limit. Teď, když jsem se loni viděl, že jsem motivovaný a předvádím dobré výkony, si myslím, že bych mohl ještě pár let závodit.“

„V zimě jsem trochu překonal očekávání, co se týče všech fyzických testů a všeho, co jsem dělal. Pokud máte motivaci a chcete se tomu věnovat, můžete jezdit třeba do 48 nebo 49, nebo dokonce do 50. Ale zároveň se musíte vzdát všeho v životě. F1 vyžaduje naprostou oddanost. Tohle je moje čtyřiadvacátá nebo kolikátá sezóna ve F1. Tomuto sportu jsem obětoval 24 let života, což mě těší... a nemám s tím problém. Můžu to dělat ještě pár let, ale nevím, jestli budu při tak náročném kalendáři a podobných věcech závodit do padesáti. Ne kvůli schopnostem, ale proto, že v životě jsou i jiné věci, které mě zajímají.“