Podle Albona stíží 18palcové pneumatiky viditelnost zejména na městských tratích

18palcové pneumatiky jsou velkou výzvou pro všechny. Inženýři museli při návrhu vozů pracovat s tím, co měli z testů a od Pirelli. Pro mechaniky to znamená těžší práci při zastávkách v boxech (a to doslova, protože pneumatiky jsou opravdu těžší). V případě jezdců nejde jen o jízdní styl, ale také o viditelnost.

Jezdci Williamsu si letošní vůz už vyzkoušeli v rámci filmovacího dne na okruhu Silverstone.

„V některých zatáčkách je viditelnost horší, záleží jen na typu zatáčky – jak moc zatáčíte, jak do ní zatáčíte a kam směřuje váš pohled,“ řekl Latifi, kterého cituje RacingNews365.com. „Myslím, že to bude něco, na co si bude muset každý zvyknout.“

Podle Alexe Albona to bylo v Silverstonu ještě relativně v pořádku. Horší to bude na městských tratích.

„Myslím, že budeme mít větší problémy na městských tratích,“ řekl Alexander Albon. „Až budeme v Monaku, Baku, Džiddě, bude to složitější, protože na otevřených tratích vidíte daleko před sebe. Mrtvé úhly pneumatik a všechny ty deflektory hodně ubírají na bezprostředním výhledu, když se díváte do zatáčky. V konečném důsledku to znamená, že se v podstatě díváte dál do zatáčky, což na městských tratích samozřejmě znamená, že jakmile projedete kolem zdi, je tam další zeď, takže toho kolem moc nevidíte.“

„Myslím, že bude náročnější vidět, kde vlastně jste, kde je přední křídlo, kde jsou vaše pneumatiky. Může to být ošemetné.“

Jezdci Williamsu zatím nechtěli příliš hodnotit své pocity z auta. Odjeli pár kol v typickém anglickém počasí.

„Co se týče prvotního pocitu, je docela smůla, že už dva roky po sobě probíhá shakedown na Silverstonu v krásném mokrém počasí!“ řekl Latifi.

„Není to ideální, protože nemůžete jít na limit. Je to poprvé, co se vracíte do auta a rozhodně nechcete udělat nějakou hloupou chybu a poškodit auto.“

„Je mokro, pneumatiky do plného mokra stále nenabízejí příliš velkou přilnavost. Je opravdu složité získat nějaký pořádný pocit z auta. Rozhodně je to úplně jiný pocit než loni, máte pocit, že řídíte těžší auto.“

„Ale kromě toho jsem se ani zdaleka nepřiblížil limitům. Teď se jen ujišťujeme, že všechno funguje, zda je sedačka pohodlná, zjišťujete, jaké drobné úpravy chcete udělat.“