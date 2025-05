Podle Alana Jonese je Norris psychicky „celkem slabý“

Oscar Piastri vede šampionát formule 1, ale sezóna je ještě dlouhá. Pokud by přesto titul získal, stal by se třetím Australanem, kterému se to povedlo – po třech titulech Jacka Brabhama a jednom Alana Jonese.

Soupeři Piastriho jsou zatím jasní – kromě Maxe Verstappena jim může být teoreticky také George Russell, který má letos dobrou formu a podává konzistentní výkony a samozřejmě hlavním soupeřem je Lando Norris, který má stejné vybavení.

Podle zmíněného Alana Jonese je na tom ale Norris psychicky hůře.

„První, koho musíte porazit, je váš týmový kolega,“ řekl Jones v pořadu The Back Page na Fox Sport. „V konečném důsledku je jeho týmový kolega slabý.“

„Jeho týmový kolega je docela rychlý, o tom není pochyb. Ale myslím si, že psychicky je celkem slabý. Přichází s nesmysly o tom, že má nějaký psychický problém, a spíš se utápí v problémech, které měl, než aby se soustředil na pozitiva. Když začnou říkat všechny ty nesmysly, tak víte, že jste je dostali...“

„Bez pochyb je to budoucí mistr světa,“ řekl Jones o Piastrim. „Objevil se prakticky odnikud a má všechny předpoklady, které potřebujete k tomu, abyste byl mistrem světa.“