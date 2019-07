Podkopali důvěryhodnost F1. Italský tisk spílá sportovním komisařům

Sportovní komisaři rozhodli, že šlo o závodní incident a jednoznačná vina nebyla na straně žádného z jezdců. Někteří začali incident srovnávat s tím z Kanady mezi Vettelem a Hamiltonem.

Jedním z hlasitých kritiků je italská Gazzetta dello Sport, ale podobně píší také jiná média v Itálii.

„Verstappen-Leclerc: rozhodnutí, které podkopává důvěryhodnost formule 1,“ píše deník.

„Tato Velká cena Rakouska v nás zanechává nepříjemný pocit: FIA měří dvěma metry a neexistuje jednotný úsudek.“

Podle Gazzetty dello Sport platí, že pokud byl Vettel potrestán za incident v Kanadě, tak mělo totéž platit pro Verstappena v Rakousku.

„Stejně jako čtyřnásobný mistr světa, i mladý Holanďan se mýlil, když nenechal Leclercovi dostatek prostoru, aby na útok reagoval. Max by vyhrál stejně, protože jeho red bull byl rychlejší, ale tohle není správné.“

Italský tisk jde dál. Někteří novináři dokonce píší, že „politický vliv“ Ferrari evidentně oslabil po smrti Marchionneho, jiní dokonce viní FIA, že si na Ferrari „zasedla“.

„Problém je v tom, že se sportovní komisaři mění a činí rozhodnutí odlišná od těch předchozích. Možná ovlivněna prostředím. Například v neděli jsme jeli na okruhu, který vlastní Red Bull a před lavinou holandských fanoušků. Penalizace by připravila Hondu o první vítězství od jejího problematického návratu do F1 v roce 2015.“

„Je zřejmé, že existují pouze práva toho, kdo útočí,“ píše k tématu Corriere della Sera. „Neexistují žádné polehčující okolnosti pro ty, kteří se brání. Stewardi rozhodují podle své nálady nebo podle nenávisti vůči pilotům.“

„Nová generace využila zaváhání Mercedesu a dostala se do centra pozornosti,“ píše La Stampa. „Souboj jiných časů. Mezi oběma šampiony nejsou žádné sympatie – mírně řečeno. Nesnáší se už od motokár a jiné to už být nemůže. Bude to tak i nadále během cesty, která slibuje, že bude dlouhá a úspěšná.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson