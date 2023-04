Podívejte se na nejdramatičtější okamžiky, které přinesly závody v Baku

Seb mstitel (2017)

V ulicích Baku se schylovalo k restartu závodu. Hamilton byl v čele před druhým Vettelem. Pilot Mercedesu za zatáčkou zpomalil, aby nechal safety car poodjet, to Vettela překvapilo a zezadu do Hamiltona narazil.

Vettel následně přijel vedle Hamiltona a zboku do jeho mercedesu najel. Za své počínání dostal trest 10 sekund stop and go.

Před časem na to Vettel vzpomínal v podcastu Beyond the Grid.

„Byl jsem velmi naštvaný,“ řekl Vettel. „Byl to jeden z těch momentů, kdy se mi nedařilo. Byl jsem naštvaný a zřejmě až příliš v tom hrály roli emoce.“

„Myslím si ale, že ten okamžik byl ve skutečnosti klíčový, protože jsme se mohli jeden druhému odcizit, nebo nás to mohlo sblížit. A nás to sblížilo.

„Přemýšlel jsem o tom, co se stalo. A jakkoliv jsem v té chvíli mohl mít pocit, že to není spravedlivé, nebylo to správné (co jsem udělal). Chtěl jsem mu to ukázat, chtěl jsem mu to říct, ale máme na sobě helmy a komunikace je náročná. Takže to byl způsob komunikace.

„Ale také jsem viděl, že to byla špatná forma a nebyl to správný způsob. Nebylo to sportovní, bylo to nespravedlivé, což jsem později přiznal. Mluvili jsme spolu a myslím, že od té chvíle jsme si byli bližší,“ dodal Vettel, který na konci minulého roku ukončil kariéru ve F1.