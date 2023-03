Pódium s Haasem by bylo více než pódium s McLarenem, říká Magnussen

Kevin Magnussen se vloni po konci Mazepina u Haasu vrátil do formule 1. Dokáže ještě někdy vylepšit svou statistiku počtu pódií?

Nico Hülkenberg vyhrál Le Mans, ale ve své kariéře ve F1 nikdy nestál na stupních vítězů. Statistika Kevina Magnussena je ale ještě možná zajímavější. Ve F1 už odjel 143 závodů, ve kterých získal jedno pódium – a to hned ve svém prvním závodě. Magnussen skončil druhý s McLarenem ve Velké ceně Austrálie 2014, která byla i prvním závodem hybridní éry. Od té doby uplynulo hodně vody...

„Mnoho, mnoho věcí,“ odpověděl pro MotorsportWeek na otázku, co se z osobního hlediska změnilo od jeho debutu v F1.

„Když se ohlédnu zpět, připadám si, jako bych byl tehdy ještě dítě. Od té doby uběhla v podstatě třetina mého života a udála se spousta věcí.“

„Byl to velmi intenzivní víkend, protože zažít svůj první závodní víkend ve formuli 1 je samo o sobě velká věc, velký zážitek sám o sobě.“

„Když jsem se pak dostal na stupně vítězů, bylo to ještě o to výjimečnější a určitě to byl jeden z víkendů v mém životě, který si budu navždy pamatovat.“

Magnussen vloni v Brazílii získal první pole position. Chaotické závody nebo kvalifikace mohou občas přinést překvapení. Mohl by se dánský pilot dostat znovu na stupně vítězů?

„Pódium by teď rozhodně znamenalo víc než tehdy,“ řekl Magnussen. „Tehdy jsem měl úplně jiné myšlení, protože jsem přišel z juniorských kategorií, kde byla pódia, vítězství a šampionáty běžnou záležitostí.“

„Dostat se na stupně vítězů ve formuli 1 byla velká věc, ale také něco, co jsem téměř očekával a předpokládal, zatímco realita později ukázala, že to nebude normální.“

„Teď by to znamenalo mnohem víc, protože to není něco, co bych očekával. Sním o tom, doufám v to a pracuji na tom, ale není to něco, co se dá očekávat, takže by to znamenalo milionkrát víc než tenkrát.“