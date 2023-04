Podia nestačí. Lawrence Stroll má podle šéfa Astonu Martin vyšší ambice

Aston Martin získal ve třech závodech tři pódia a na kontě už má více bodů než vloni za celou sezónu.

Po sedmém místě v roce 2022 udělal Aston Martin velký skok vpřed a po třech závodech drží druhé místo v Poháru konstruktérů díky třem pódiím Fernanda Alonsa v řadě.

Jedná se o nejvýraznější meziroční zlepšení týmu F1 za mnoho sezón, ale Strollovy ambice sahají mnohem dál.

V Silverstonu se staví továrna za 200 milionů liber, spekuluje se o spolupráci s Hondou v roce 2026.

Mike Krack ocenil zlepšení týmu v roce 2023 a prozradil, že Stroll neztrácí čas a požaduje ještě více.

„Je to jednoduché. Lawrencovo poslání je celkem jasné. Nenechal se unést úspěchy a hned nám položil otázku ‚a kdy vyhrajeme?‘“ odpověděl Krack na otázku Autosportu, jak Stroll reagoval na úspěch týmu.

„Samozřejmě je rád, že jsme se posunuli vpřed, ale jeho ambice jsou vyšší. U Lawrence je dobré, že víte, na čem jste. Chce víc a my budeme muset jeho ambice naplnit.“

Na otázku, zda tým dokáže v této sezóně udržet podobné tempo vývoje jako vloni, Krack odpověděl: „Loni se nám podařilo vůz podstatně vyvinout. Letos jsme začali z vyšší základní linie, takže to nebude tak snadné jako minulý rok.“

„Ale pokud chceme zůstat tam, kde jsme, musíme pokročit, protože kdybychom nedělali nic, propadli bychom se zpět. Myslím, že zhruba víme, co musíme udělat, a je to něco, co už začalo.“