Podceňovat Hamiltona by bylo hloupé, tvrdí Norris

Velkým tématem nadcházející sezony F1 budou výkony Lewise Hamiltona v novém působišti, tedy ve Scuderii Ferrari.

A přestože Hamilton v zimě oslavil 40. narozeniny, a v posledním roce jej u Mercedesu zastínil George Russell, podle úřadujícího vicemistra světa Landa Norrise není radno sedminásobného mistra světa ani nadále podceňovat.

„Řekl bych, že ano,“ odpověděl Norris ve vysílání televize Sky F1, když byl dotázán, zda v letošní sezoně uvidíme „obrozeného“ Hamiltona.

„Myslím, že je skvělé, co dělá, co dokázal a že odešel do Ferrari. Myslím, že je to velmi speciální. Řekl bych, že Ferrari je neuvěřitelné. Mám pocit, že by jen těžko hledal důvody, proč nebýt motivován. Je to pro něj neuvěřitelná příležitost. Je to skvělý příběh,“ uvedl dále pilot McLarenu na adresu Hamiltona.

„Je spousta důvodů, aby byl motivovaný a připravený. Je to Lewis a myslím, že každý, kdo o něm pochybuje, je trochu hloupý,“ dodal Norris.