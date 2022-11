Podcast Monopost: Shrnutí sezony 2022! Jezdcem roku je Verstappen, jaké byly nejlepší a nejbizarnější momenty?

Přelomová sezona dojela do svého cíle. Závěrečný závod ročníku 2022 v Abú Zabí kromě zajímavé podívané nabídl i dojemné loučení se Sebastianem Vettelem a spoustu vzpomínek na boj o titul v minulém roce.

„Mělo to všechno, přestože to nebylo takové drama jako loni,“ byl spokojený Stanislav Kolman z Auto.cz, kterého doplnil Jakub Dvořák. Jak hodnotí uplynulý rok?

Red Bull prožil ohromnou sezonu. Max Verstappen si obhajobu titulu zajistil čtyři závody před koncem, v další velké ceně si „rudí býci“ zajistili i pátý Pohár konstruktérů a kromě slabšího úvodu po celý rok víceméně dominovali. Ani tentokrát se ovšem stáji vedené Christianem Hornerem nepodařilo mít oba své piloty na prvních dvou příčkách jezdeckého šampionátu.

„Je to asi jako, když máte dvě děti a jedno přinese ze školy samé jedničky a druhé má dvě dvojky. V první moment vás mrzí, že i to druhé nemá samé jedničky, ale za rok si na to nikdo nevzpomene,“ neviděl v konečné 3. příčce Sergia Péreze žádný problém Jakub Dvořák.

Jak hodnotí spolu se Standou Kolmanem sezony z pohledu všech 10 týmů Formule 1? Líbí se jim jezdecká sestava pro příští rok? A jaké byly nejvýznamnější momenty uplynulého ročníku? To vše v nejnovějším díle pořadu Monopost, který moderuje Daniel Konečný.

Obsah

0:00-8:12 Red Bull

8:13-16:14 Ferrari

16:15-20:05 Mercedes

20:06-27:28 Alpine, McLaren, Alfa Romeo

27:29-30:15 Vettel a Aston Martin

30:16-36:49 Haas, Alpha Tauri, Williams

36:50-38:52 Jezdecká sestava pro rok 2023

38:53-44:28 Nej nej nej sezony 2022