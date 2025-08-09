Podcast F1sport #26: Další triumf McLarenu, trápení Red Bullu a Hamiltona

9. srpna 2025

Ve 26. pokračování Podcastu F1sport jsme se zaměřili na GP Maďarska, kterou stejně jako vloni ovládl McLaren.

V nejnovějším 26. díle Podcastu F1sport se moderátor David Prouza a redaktor webu F1sport Jakub Knoll ohlédli za Velkou cenou Maďarska, která přinesla hned několik zajímavých příběhů.

McLaren slavil vítězství Landa Norrise, kterému k úspěchu na Hungaroringu pomohla i nečekaně fungující jednozastávková strategie.

Dobrou rychlost v Maďarsku ukázal Charles Leclerc, který však v poslední fázi závodu záhadně zpomalil a nakonec dojel mimo pódium. Co za tím bylo?

Ještě podstatně více frustrující víkend pak v Maďarsku prožil Leclercův týmový kolega Lewis Hamilton, když se mu nedařilo najít tempo a nakonec ani nebodoval. 

V posledním díle Podcastu F1sport jsme nemohli vynechat ani dění ve formuli 2, kde Roman Staněk znovu potvrdil vzestupnou formu a z Maďarska si odvezl další pódium.

Témata 26. dílu Podcastu F1sport

  • ​Velká cena Maďarska
    • ​Vítězství Norrise
    • Tajemné problémy jinak rychlého Leclerca
    • Trápení Lewise Hamiltona
  • Formule 2 na Hungaroringu
    • Další úspěšný víkend pro Romana Staňka

​Rádi bychom vás rovněž upozornili na to, že náš podcast naleznete také na hudební platformě Spotify (více zde).

