Podcast F1sport #26: Další triumf McLarenu, trápení Red Bullu a Hamiltona

Ve 26. pokračování Podcastu F1sport jsme se zaměřili na GP Maďarska, kterou stejně jako vloni ovládl McLaren.
V nejnovějším 26. díle Podcastu F1sport se moderátor David Prouza a redaktor webu F1sport Jakub Knoll ohlédli za Velkou cenou Maďarska, která přinesla hned několik zajímavých příběhů.
McLaren slavil vítězství Landa Norrise, kterému k úspěchu na Hungaroringu pomohla i nečekaně fungující jednozastávková strategie.
Dobrou rychlost v Maďarsku ukázal Charles Leclerc, který však v poslední fázi závodu záhadně zpomalil a nakonec dojel mimo pódium. Co za tím bylo?
Ještě podstatně více frustrující víkend pak v Maďarsku prožil Leclercův týmový kolega Lewis Hamilton, když se mu nedařilo najít tempo a nakonec ani nebodoval.
V posledním díle Podcastu F1sport jsme nemohli vynechat ani dění ve formuli 2, kde Roman Staněk znovu potvrdil vzestupnou formu a z Maďarska si odvezl další pódium.
Témata 26. dílu Podcastu F1sport
- Velká cena Maďarska
- Vítězství Norrise
- Tajemné problémy jinak rychlého Leclerca
- Trápení Lewise Hamiltona
- Formule 2 na Hungaroringu
- Další úspěšný víkend pro Romana Staňka
Rádi bychom vás rovněž upozornili na to, že náš podcast naleznete také na hudební platformě Spotify (více zde).
Přehled předešlých dílů: