Podcast Boxová ulička o nových vozech pro sezónu 2023

Náš redakční kolega Mário Keszeli byl hostem podcastu Boxová ulička slovenského Denníku N. Témata byla jasná... letošní vozy a nedávno skončené předsezónní testy.

Obsah podcastu

0:00 – úvod

4:04 – zmeny pravidiel oproti vlaňajšku

8:40 – ako Mercedes inšpiroval súperov pri riešení predného krídla

13:50 – prečo sa tímy venovali prednej náprave viac ako inokedy

16:45 – večná téma bočníc

21:35 – ako je to s S-šachtou Ferrari

24:30 – priebeh testov

28:27 – Red Bull vyzerá dominantne

30:00 – aké šance má meniace sa Ferrari

31:20 – zvláštne tri dni Mercedesu

34:07 – Aston Martin by mohol atakovať top tímy

36:50 – čo skrýva tajomný Alpine?

37:50 – Alfa Romeo čiernym koňom stredu poľa?

39:40 – aké sú šance zúfalého McLarenu

42:00 – Haas vyzerá (s)pokojne

43:00 – Kto by mohol odkúpiť AlphaTauri

46:45 – Williams sa zrejme neodlepí odo dna

