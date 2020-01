Pod Giovinazzim se sedačka nejvíce zahoupala ve Spa

Nejvážnější problém měl Giovinazzi v prvním závodě po letní přestávce. Ve Spa se pohyboval na bodech, ale v předposledním kole boural.

„Pro všechny v týmu to byl velký šok, protože to byla dobrá příležitost,“ řekl Vasseur Motorsport.com. Mladý Ital přitom do závodu odstartoval z konce pole kvůli nasazení nových komponent pohonné jednotky.

„Vedli jsme s Antoniem tvrdou diskusi, protože tyto věci mohou rozhodnout o vaší kariéře. Přemýšleli jsme o budoucnosti. O týden později jsme si museli sednout a probrat to. Jeho reakce byla velmi dobrá.“

Hned po Spa přišla Velká cena Itálie – pro Giovinazziho z hlediska dění okolo asi nejtěžší závod sezóny.

„Velký tlak, spousta hostů, domácí závod Alfy Romeo, tisková konference, takže bude čelit mnoha otázkám o Spa. Dobře, nyní je čas reagovat.“ Podle Vasseura to Giovinazzi zvládl. V závodě dojel devátý. „Myslím, že odvedl velmi dobrou práci.“

„V Monze a Singapuru si vedl dobře – bylo dobré nechat Antonia vést závod. Byla to velmi dobrá reakce.“

„Podle mého názoru bylo velmi důležité, jak Antonio reagoval Monze.“

„Problém pro Antonia byl v tom, že náš výkon šel dolů, když on byl na vrcholu. Můžete být před svým týmovým kolegou, ale není to tak vidět, když jste čtrnáctý, patnáctý. Pokud jste šestý nebo sedmý, všichni o vás mluví.“

„Jedna věc je ukázat se týmu a druhá je získat body, protože vy, paddock, každý se zaměřuje jen na výsledky.“

Foto: Getty Images / Charles Coates