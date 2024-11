Počtvrté za sebou v první řadě, Russellova „skvělá jízda“ pokračuje

Druhé místo v Brazílii, pole position v Las Vegas a znovu druhá místa pro katarský sprint a samotnou velkou cenu. To jsou kvalifikační výsledky pilota Mercedesu z posledních tří podniků.

„Zatím je to skvělá jízda. V posledních čtyřech kvalifikacích jsme vždy byli v první řadě, o tom bychom několik závodů zpátky ani nesnili. V tuto chvíli se cítím opravdu skvěle,“ řekl Russell.

„Moje první kolo bylo opravdu jedno z nejlepších, v posledním pokusu jsem pak nedokázal najít ten extra čas a Max mě přeskočil. Ale bereme si z toho jen pozitiva. Auto bylo v posledních dvou víkendech skvělé a užívám si to.“

Na nedělní závod se Russell těší a je rád, že se do boje o přední pozice zapojí také Verstappen, který v pátek a ve sprintu na nejrychlejší nestačil.

„Ve skutečnosti je skvělé, že je v tom souboji i Max. Byl jsem opravdu překvapen, jak to dokázali otočit, protože včera a dnes ráno (ve sprintu) to opravdu vypadalo, že rychlostně ztrácí. Oba (jezdci Red Bullu) se dostali do Q3 a Max na pole position, takže myslím, že nás čeká dobrý závod.“

Hamilton ve třetí řadě

V sevření dvou Ferrari a ve třetí řadě vedle svého budoucího týmového kolegy Charlese Leclerca bude v neděli v Kataru stát Lewis Hamilton.

Sedminásobný mistr světa v Kataru ve srovnání s týmovým kolegou Russellem ztrácí, v kvalifikaci zaostal o půl sekundy.

„Moje poslední kolo bohužel nebylo nejlepší, musel jsem zachraňovat smyk, čímž jsem ztratil čas a nemohl obsadit lepší než šesté místo. Dal jsem do toho všechno a celkově jsem měl dobrý pocit, ale nezlepšil jsem se,“ řekl Hamilton.

„Zítra doufám v dobrý závod. Tato trať je skvělá na jízdu, takže by to měl být vzrušující závod. Doufám, že auto zítra bude v lepší pozici a dokážeme udělat nějaké zlepšení.“