Počet sprintů v příštím roce vzroste, potvrdil Domenicali

Už letos se mělo odjet 23 závodů, ale F1 musela několikrát kalendář pozměnit kvůli cestovním restrikcím. Stefano Domenicali pro Sky Sports potvrdil, že v příštím roce F1 počítá s 23 závody. Sezóna začne v polovině března a skončí v listopadu – nemělo by se tedy závodit až téměř do Vánoc jako v letošním roce.

V příštím roce se dočkáme prvního závodu v Miami. V roce 2023 se do kalendáře zařadí Katar, ve kterém se pojede poprvé letos, ale v příštím roce do něj F1 kvůli MS ve fotbale nezavítá.

Sprinty ve třetině víkendů

Jednou z velkých změn budou v příštím roce sprinty. Letos jsou experimentem, v příštím roce mají být standardem. Záměrně píšeme o sprintech a ne sprintových kvalifikacích, protože F1 diskutuje o možnosti, že by šlo o samostatný závod. Domenicali to však nyní nepotvrdil.

„Je to něco, co chceme zachovat víceméně pro třetinu závodů a spojit to s určitým jiným způsobem udělování odměn a bodů a konkrétními okruhy,“ řekl Domenicali.

„Je tu spousta námětů k přemýšlení. Zapojíme všechny zúčastněné strany: televize, jezdce, týmy, promotéry i fanoušky.“

„Na začátku roku jsme řekli, že letos proběhnou tři testy, abychom se ujistili, že máme správný plán do budoucna. Drtivá většina připomínek, které jsme obdrželi, byla superpozitivní. Promotéři jsou super spokojení, protože v pátek, v sobotu a v neděli je to něco nového a důležitého.“

„Dostáváme tuto pozitivní zpětnou vazbu, proto potřebujeme vědět, že příští rok máme skvělý plán, ve kterém zohledníme i body, na které upozornili lidé, kterým se tento formát nelíbil. Obecně vzato to byl neuvěřitelný úspěch.“