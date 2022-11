Po zpackaném sprintu získali jezdci Alpine 14 bodů. Tým odskočil McLarenu v PK

Jezdci McLarenu v závodě postoupili a získali solidní body. Alonso dojel dokonce na pátém místě a to těsně za jezdci Ferrari.

Alpine bojuje s McLarenem o čtvrté místo v Poháru konstruktérů. V Brazílii udělala francouzská stáj velký krok k zisku této pozice. Po špatném sprintu, kde Alonso a Ocon vzájemně kolidovali, dojeli v závodě na pátém (Alonso) a osmém místě. Jezdci McLarenu nedojeli – Ricciardo kolidoval s Magnussenem, Norrise zradila technika.

Alpine získal celkem 14 bodů, McLaren také neodjel z Interlagosu úplně s prázdnou – získal dva body ve sprintu.

Celkově se náskok Alpine navýšil na 19 bodů a má situaci plně ve svých rukou. McLaren musí doufat v problémy Alpine a také v atakování svých letošních nejlepších výsledků (z hlediska bodů).

„Dnes to pro nás byl v São Paulu velmi dobrý závod,“ řekl Alonso. „Vůz byl velmi konkurenceschopný a s naší závodní strategií jsme nebyli synchronizováni s většinou vozů. Na konci závodu během safety caru jsem pak měl novější pneumatiky a tlačili jsme se co nejblíže k čelu – předjel jsem Sergia a pak jsem se snažil podívat na Charlese, ale byli o trochu rychlejší. V sobotu jsem udělal chybu, když jsme měli s Estebanem kontakt (Alonso za to dostali penalizaci, pozn. redakce), takže dnes jsme chtěli udělat maximum a tvrdě závodit pro tým. Potřebovali jsme tyto body do Abú Dhabí.“

„Dnes jsme nebourali, drželi jsme si odstup a v tomto smyslu jsem spokojený. Byl to útočný závod, a když Norris odstoupil, mohli jsme být agresivnější,“ řekl Alonso pro DAZN.



Strategie – zvýrazněni jsou jezdci Alpine. Foto: Pirelli

„Pro tým je to dnes skvělý výsledek a já jsem s naším závodem velmi spokojený,“ řekl Ocon.

„Maximálně jsme využili odlišné strategie obou vozů a před posledním závodem sezóny jsme získali čtrnáct bodů. Od Fernanda a ode mě to byla dobrá jízda a návrat zpět poté, co jsme odstartovali z míst, ze kterých jsme odstartovali.... Věděli jsme, že po sobotním zklamání musíme být co nejlepší, a přesně to jsme v závodě udělali. Sezóna ještě nekončí a čeká nás ještě jeden závod. Budeme na to tlačit až do šachovnicové vlajky v Abú Dhabí.“

„Jestliže sobota byl nejnižším bodem naší sezony, neděla byla určitě na jejím vrcholu,“ řekl Otmar Sznafnauer.

„Gratuluji celému týmu – oběma továrnám ve Viry a Enstone a všem na trati i jezdcům za fantastický nedělní výkon, v němž jsme získali 14 bodů a, což je důležité, zvýšili náš náskok na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů. Závod byl dobře provedený a oba jezdci předvedli velmi silné závodní tempo, díky němuž se přiblížili první desítce.“

„Estebanovi jsme nasadili strategii se dvěma zastávkami, kdy využil rychlosti na měkkých pneumatikách na startu, zatímco Fernando měl tři zastávky s cílem zaútočit v závěru závodu na nové sadě měkkých pneumatik. Estebanovi to vyšlo a velmi dobře se držel v první desítce a Fernando v závěrečných fázích těžil z výhod VSC a SC a působivě předjel několik vozů na cestě k pátému místu.“

„Sezóna neskončí, dokud nebude v Abú Dhabí vyvěšena šachovnicová vlajka. Zůstaneme soustředění, příští víkend se budeme normálně připravovat a uděláme vše pro to, aby oba vozy dokončily sezónu co nejlépe.“