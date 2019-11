Po zkušenostech z GP Brazílie by F1 mohla přehodnotit způsob restartů

Po zajetí safety caru do boxů za současných pravidel letos piloti mohou svého soupeře předjet až po projetí startovní/cílové čáry. V minulosti však měli povoleno závodit už od první safety car čáry, která byla na každé trati ještě před nájezdem do boxů.

Díky novým pravidlům tak vedoucí jezdec závodu, který určuje tempo a rozhoduje o tom, kdy se celé pole rozjede, může se sešlápnutím plynového pedálu vyčkávat až těsně před cílovou čáru.

Restarty při závodě v Sao Paulu přinesly dramatické situace, kdy se Max Verstappen vnějškem dostal před Lewise Hamiltona do vedení. Při druhém restartu naopak vedoucí Verstappen velmi dlouho vyčkával, aby piloti za ním nemohli využít větrného pytle k předjetí.

Vedení F1 podle Brawna způsob těchto restartů zaznamenalo a mohlo by dojít ke změnám, které by vedly k dalším takovým restartům.

„(Verstappen) Byl obzvlášť silný při druhém restartu, kdy zpomalil celé pole s cílem zajistit, že nikdo nebude schopen využít větrného pytle, aby ho předjel a ukradl mu vítězství,“ řekl Brawn.

„Byl to úžasný a fascinující restart, který budeme velmi pozorně analyzovat. Spojení celého pole v sekundách před zelenými vlajkami vedlo v napínavou podívanou, kdy jezdci bojovali o pozici, a i nejmenší výhoda byla rozhodující,“ dodal.

Restarty v Brazílii se líbily ale také jezdci Renaultu Danielu Ricciardovi.

„Bylo to super. Protože se teď nepředjíždí dříve než na cílové čáře, umožňuje nám to neujet tak brzy a tlačit až do konce. Když Lewis vedl první restart, myslím, že vyrazil dříve, než viděl ostatní blízko za sebou, tak znovu zpomalil. Abych pravdu řekl, teď se mi to líbí,“ přiznal Ricciardo.

„Vidíte vozy blokovat brzdy, může to být trochu hektické, ale dodává to adrenalin. A když je občas závod jen o jízdě za vedoucím jezdcem, restart tomu přidá trochu adrenalinu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson