Po zadních křídlech a ohřevu pneumatik ukázal Mercedes prstem na zastávky Red Bullu

Mezi Red Bullem a Mercedesem to jiskří. Nejprve šlo o ohebná zadní křídla. Poté o pneumatiky. Lewis Hamilton už v Monaku upozornil na zahřívání pneumatik u Red Bullu, kdy tým sundal v kvalifikaci zahřívací deky z kol Maxe Verstappena, ale k vyjetí na trať došlo až o více než 30 sekund později. Od Francie musí podobný postup tým vysvětlit sportovním komisařům.

Kromě ukazování prstem si oba týmy vyměňují vzkazy přes média. V souvislosti s ohebnými křídly řekl Horner na adresu Wolffa, že by „měl držet jazyk za zuby,“ protože u Mercedesu se zase ohýbá přední křídlo. Wolff zase označil Hornera za mluvku.

„Nyní také označili za nelegální naše vybavení pro zastávky v boxech,“ řekl Helmut Marko německé televizi RTL.

Red Bull má dlouhodobě nejlepší zastávky v boxech. Z deseti nejrychlejší zastávek v letošní sezóně drží prvních pět právě rakouská stáj.

„Jsou to jen takové plané řeči. My se soustředíme na závodění a chceme na něj být optimálně připraveni. Těmito okrajovými záležitostmi se nezabýváme. Nejistota, kterou Mercedes projevil, psychologická válka, kterou vede, to mluví samo za sebe. Max už to říkal, my promlouváme na trati.“

Vzhledem k tomu, že Mercedes opět ukázal prstem na Red Bull, Marko řekl, že to ukazuje, jak nervózní jsou úřadující mistři světa v boji o titul v roce 2021.

„Ano, Mercedes je nervózní. Na jejich reakci je to znát, ale my se nesnížíme na jejich úroveň. Nadále se soustředíme na skutečné věci. Celá ta historka se zadním křídlem byla také jen bouří ve sklenici vody.“