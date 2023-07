Po výletu mimo trať v prvním kole jsem už neměl tempo, lamentoval Cunoda

Týmu AlphaTauri letošní GP Rakouska příliš nevyšla. Júki Cunoda i Nyck de Vries totiž skončili daleko za bodovými pozicemi.

I když je AlphaTauri formálně považovaná za italský tým, vzhledem k tomu, že patří Red Bullu, může Velkou cenu Rakouska považovat za svůj domácí závod.

Na letošní závod na Red Bull Ringu však zástupci AlphaTauri nebudou vzpomínat v příliš dobrém, jelikož se jezdci týmu Nyck de Vries a Júki Cunoda museli smířit s výsledky mimo bodované pozice. Zatímco Nizozemec projel cílem na 17. místě, jeho japonský kolega dokončil závod ve Štýrsku jako 19. v pořadí.

De Vries přesto nebyl po dojezdu úplně zklamaný.

„Myslím, že to byl solidní závod,“ nechal se slyšet nizozemský jezdec.

„Přes noc jsme na autě provedli několik změn, abychom našli více rychlosti, což znamenalo, že jsme do závodu startovali z boxové uličky. Následně nám ale pomohl virtuální safety car, který sníží rozestupy mezi vozy. Co se samotného závodu týká, myslím, že jsme odvedli dobrou práci a vytěžili z našeho balíku maximum. Jen nám chybělo tempo, abychom se probojovali blíže k první desítce,“ dodal de Vries.

Cunodovi se agresivita nevyplatila

Jeho týmový kolega Cunoda na sebe nejvíce upozornil v úvodu závodu, kdy si nejprve poškodil přední křídlo a poté ve čtvrté zatáčce vyjel mimo trať.

„Na začátku závodu jsem byl agresivní, abych získal co nejvíce pozic. Mohlo to dopadnout dobře, ale bohužel jsem si v první zatáčce poškodil auto a ve čtvrté zatáčce pak vyjel mimo trať. Nevím, jestli jsem při tom utrpěl poškození podlahy, ale neměl jsem následně žádné tempo, takže to bylo super těžké. Nedokázal jsem udržet auto v limitech trati. Celkově to byl náročný závod,“ uvedl Cunoda,