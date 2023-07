Po vítězství na Hugaroringu triumfoval Doohan i ve Spa

Vestimu zkomplikoval šance na zisk titulu smyk při cestě na startovní rošt.

I dnes formuli 2 v Belgii počasí přálo a start závodu se obešel bez deště. Ovšem trať byla stále mokrá, což se ještě před startem závodu postaralo o dramatický moment, který může rozhodnout celý šampionát. Vedoucí muž průběžného pořadí Vesti při cestě na startovní rošt dostal smyk, roztočil se na trati, narazil do bariéry a ze závodu musel odstoupit. Přitom měl startovat z druhého místa. Do hodin se dostal i Martins, ale ten dokázal situaci ustát.

Na pole position se postavil vítěz kvalifikace Bearman, slot vedle něj patřící Vestimu zůstal prázdný. Do druhé startovní řady se zařadil Martins a Maloney, do třetí Pourchaire a Hauger. Za ně pak Boschung, Fittipaldi, Verschoor a první desítku uzavřel Daruvala. Staněk startoval opět osmnáctý.

Po zhasnutí červených světel Bearman skvěle odstartoval a ujal se vedení. Na druhé místo se posunul Pourchaire, za něj Maloney a Fittipaldi. Start se vůbec nepovedl Martinsovi, který se propadl na páté místo.

Za nimi došlo ke kontaktu mezi Haugerem a Iwasou. Oba museli ze závodu odstoupit a na trať vyjel safety car.

Pořadí na čele v tu chvíli bylo Bearman, Pourchaire, Maloney, Fittipaldi, Martins, Verschoor, Daruvala, Hadjar, Doohan a Crawford.

Po restartu si Bearman udržel vedení. Fittipaldi se pustil do útoku na svého týmového kolegu. Ovšem když se pokusil o předjetí, oba piloti se střetli koly a Maloney okamžitě vyletěl z dráhy. Fittipaldi převzal třetí pozici. Na čtvrté místo se posunul Martins.

Bearman musel čelit tlaku od Pourchaireho, až v zatáčce Les Combes chyboval a vyjel z trati, stejné chyby se ovšem dopustil i Pourchaire. Oba piloti tak zůstali na prvním a druhém místě.

Ve dvanáctém kole se z nejlepší desítky vydal do boxů jako první Daruvala. Hadjar při výjezdu z boxů narazil do zdi a přišel o přední křídlo. Rozhodl se ale objet celé kolo, aby se u svých mechaniků mohl zastavit pro křídlo nové. Na trať byl nasazen virtuální safety car.

Když se začalo znovu závodit. Do boxů zamířil Martins následovaný Maloneyem. Vrátili se na 10. a 11. místě. Na to ihned odpověděl Bearman s Pourchairem a oba zamířili do boxů jen o kolo později. Zastávka mechanikům Premy však byla příliš pomalá a do virtuálního vedení závodu se tak dostal Pourchaire.

O kolo později zamířil do boxů i Fittipaldi. Vrátil se těsně za Pourchairem, ale jelikož měl studené pneumatiky, lehce ho překonal Bearman i Martins. Později Fittipaldiho předjel i Maloney. Pak ale Martins obdržel pětisekundovou penalizaci za překročení rychlosti v boxové uličce.

Do kontaktu se dostal Crawford s Correou, a jelikož Crawford zůstal stát na trati, do závodu musel být nasazen safety car. Toho využil zatím nestavějící Doohan a zamířil do boxů k povinné zastávce. Na trať se vrátil na druhém místě za Pourchairem. A jelikož z čela všichni svou zastávku již absolvovali, pořadí vypadalo: Pourchaire, Doohan, Bearman, Martins, Maloney, Fittipaldi a Verschoor.

Že debutovat ve Spa není vůbec jednoduché, se opět přesvědčil Mason z PHM, za safety carem se dostal do hodin. Pak už safety car zajel do boxů a v čele závodu zůstal Pourchaire. Za sebou však měl Doohana na čerstvé sadě měkkých pneumatik. Do cíle zbývalo pět kol.

K útoku na první pozici se Doohan odhodlal v předposledním kole. Za pomoci DRS Pourchaireho předjel. Pilot ART se však snažil získat svou pozici zpět, až málem došlo mezi dvojicí ke kontaktu. Ale oba dokázali situaci ustát a Doohan si udržel vedení.

V posledním kole se na pořadí již nic nezměnilo. Doohan si tak z 11. místa na startu dojel pro další vítězství poté, co minulý týden ovládl hlavní závod na Hungaroringu.

Druhý dojel Pourchaire, který se tak dostal do vedení v šampionátu. Na třetí místo se po penalizaci Martinse a Bearmana posunul Fittipaldi. Pódiem tak završil svůj úspěšný víkend, kdy se mu už včera podařilo ovládnout sprint.

Staněk se může těšit z dalších bodů, tentokrát za deváté místo.

