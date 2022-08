Po Vettelovi zůstane obrovská díra, říká Schumacher

„Na jednu stranu jsem samozřejmě velmi smutný. Je jasné, že po něm ve sportu zůstane obrovská díra. Je to osobnost formule 1, výjimečný člověk, ale také sympaťák. Bude mi moc chybět.“

Schumacher prohlásil, že mu Vettel bude chybět nejen na závodní trati.

„Je to mnohem víc než jen závodní stránka. Jde o to, že jsem ho mohl večer navštívit, zajít s ním na večeři, to mi bude opravdu chybět. Je to prostě někdo, s kým mohu mluvit stejným jazykem, je to také závodník. Bude všem hodně chybět, ale hlavně mně.“

Otázkou je, zda bude příští rok ve F1 i Mick Schumacher. Před letní přestávkou zajel pár dobrých závodů, získal body. Haas ho však zatím pro příští rok nepotvrdil. Sám Vettel ho chtěl doporučit Astonu Martin, ale tam míří Fernando Alonso.