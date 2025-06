Po triumfu v Le Mans je Kubica ještě větší legendou, říká na adresu Poláka Alonso

Více než 14 let po vážné nehodě při regionální rallye v Itálii slaví Robert Kubica jeden z největších úspěchů své kariéry.

Během uplynulé neděle se totiž stal vítězem slavné 24hodinovky v Le Mans. Polák na tento triumf dosáhl společně s kolegy Philem Hansonem a Jie I-fejem, se kterými se střídal za volantem vozu Ferrari 499P.

Významný úspěch expilota pilota F1 a vítěze GP Kanady 2008 ocenili i jeho bývalí soupeři a spolupracovníci ze světa velkých cen.

Robert Kubica vyhrál Le Mans! Ferrari završilo vítězný hattrick

Nechyběli mezi nimi ani vítěz Le Mans z let 2018 a 2019 a stále aktivní pilot F1 Fernando Alonso či současný boss Ferrari Frédéric Vasseur, který s Kubicou v minulosti několikrát spolupracoval.

„Mám z něj velkou radost,“ uvedl Alonso, jehož slova cituje Autosport.

„Několikrát jsme se bavili o tom, jak je ten závod výjimečný. Je legendou našeho sportu a teď, po vítězství v Le Mans, je jí ještě víc,“ poznamenal dále Španěl, který zároveň připomněl, jak Kubica v roce 2021 v Le Mans smolně přišel o triumf ve třídě LMP2.

„Moc mu to přeji,“ dodal dvojnásobný mistr světa F1.

„Jak víte, s Robertem mám velmi blízký vztah,“ prohlásil pak na adresu vítěze letošního závodu v Le Mans Vasseur.

„Strávil se mnou několik let v Alfě Romeo (šlo de facto o tým Sauber, pozn. red.) a předtím i ve formuli 3. Pro mě je to mimozemšťan. To, co předvádí, je mega,“ uznal francouzský inženýr.