Po trápení s vozem zisk prvního pódia v seriálu WEC. Byla to zábava, říká Mick Schumacher

Mick Schumacher sice v posledních týdnech s největší pravděpodobností přišel o reálnou šanci na to, aby se od příští sezony vrátil do F1, ale i přesto o sobě dal během uplynulého víkendu vědět.

V seriálu WEC, v němž letos vedle svých povinností, spočívajících v roli rezervního jezdce stáje F1 Mercedes, prvním rokem působí, totiž na okruhu v japonském Fudži společně se svými kolegy Nicolasem Lapierrem a Matthieuem Vaxivierem oslavil premiérové pódium.

Schumacher měl navíc na zisku třetí příčky v šestihodinovém podniku velký podíl, když v posledním stintu závodu získal několik pozic.

Bronzová příčka přitom není pouze prvním podobným úspěchem Schumachera ve WEC, ale rovněž prvním umístěním na pódiu pro tým Alpine od jeho návratu do nejvyšší kategorie Hypercar.

Závodní víkend se přitom pro posádku startovního čísla 36 původně nevyvíjel moc dobře. Posádka ve složení Schumacher, Lapierre a Vaxiviere se trápila v trénincích a ani v kvalifikaci se jí příliš nedařilo, když skončila 15. z 18.

Šestihodinový závod však této trojici vyšel o poznání lépe, když ziskem třetí příčky jezdci podstatně vylepšili své letošní maximum, kterým byla devátá příčka z Austinu.

„Tentokrát to bylo těžké. Víkend jsme začali s velmi špatným vozem, podle mého názoru byl v nejhorším stavu, který jsme letos zažili,“ uvedl po dojezdu Mick Schumacher, kterého cituje Autosport.

„S vozem jsme se trápili více než naše sesterská posádka s číslem 35. Proto před sebou máme ještě hodně domácích úkolů...Na druhou stranu můžeme být s naším výsledkem opravdu spokojeni. Číslo 35 v určité chvíli dokonce bojovalo o výhru, což je šílené, vzhledem k tomu, že jsme v šampionátu prvním rokem,“ prohlásil dále syn sedminásobného mistra světa F1.

„Tým skvěle zvolil strategii a ukázali jsme náš potenciál. Svedli jsme několik velmi těsných soubojů. Získávám větší jistotu v tom, jak bojovat ve WEC. “

Bylo to dobré, opravdu jsme o to bojovali. Tým skvěle zvolil strategii v celém závodě a opravdu jsme ukázali potenciál. Svedli jsme několik velmi těsných soubojů. Získávám větší jistotu v tom, jak bojovat ve WEC. Rozhodně jsem nečekal, že to bude tak těžké, ale tyhle vozy jsou dost robustní. Tentokrát jsem si ale zazávodil jako za starých dobrých časů, kdy jsem jezdil motokáry. Užil jsem si spoustu zábavy. Už je to dlouho, co jsem byl na stupních vítězů,“ dodal německý pilot, který se na pódiu objevil poprvé od roku 2020, kdy závodil ve formuli 2.