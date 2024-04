Po stříbrném sprintu tvrdý pád. Hamilton vypadl už v Q1

Hamilton ztratil čas ve 14. zatáčce, kdy kvůli zadnímu větru byl delší na brzdách. Po kvalifikaci vzal pilot Mercedesu chybu na sebe.

„Týmu nic nevyčítám. Myslím, že to nebyla moje nejlepší kvalifikační kola. Někdy to uděláte správně, někdy ne. Tohle auto je na hraně, jak víme, takže může snadno udělat to, co se stalo,“ řekl Hamilton.

Mercedes se podle něj rozhodl využít rozvolnění pravidel parc fermé a pro kvalifikaci změnit nastavení, ačkoliv se ukázalo, že se to nevyplatilo.

„Do kvalifikace jsme udělali obrovské změny. Chtěli jsme experimentovat. George (Russell) se proto rozhodl jít jednou cestou, zcela odlišnou, než jsme měli my, protože předtím jsme pracovali s tím stejným.

„Já se pak vydal jiným směrem, jen abychom viděli, jestli tam dokážeme něco najít. Necítil jsem se hrozně, jen jsem nemohl zastavit auto do 14. zatáčky.“

Russell jako jediný jezdec Mercedesu v Q3

Jediným zástupcem Mercedesu v nejlepší desítce byl George Russell, který obsadil osmé místo.

„Oba jsme od sprintového závodu udělali velké změny. Pokud tento víkend vše optimalizujeme, mohli bychom v kvalifikaci dojet na třetím, čtvrtém nebo pátém místě, ale stejně bychom se s tím nespokojili,“ řekl Russell.

„Chceme bojovat o vítězství a tituly, snad už příští rok, a někdy musíte něco obětovat v krátkodobém horizontu, abyste dosáhli velkého zlepšení. Stále se snažíme najít vývojovou cestu, kterou potřebujeme, abychom udělali velké kroky.“

Russellovu kvalifikaci ovlivnil kontakt Carlose Sainze se zdí ve druhé části kvalifikace. Brit musel využít v Q2 sadu pneumatik navíc, která mu pak chyběla pro Q3.

„Moje první kolo v Q2 stačilo na třetí místo až do poslední zatáčky, kdy Carlos vyvolal červenou vlajku. Musíte pak použít další sadu pneumatik a pro Q3 pak máte jen jednu sadu,“ řekl.