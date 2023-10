Po startovním souboji s Leclercem Verstappen sprint kontroloval

Max Verstappen z Red Bullu si bez větších potíží dojel pro vítězství ve sprintu formule 1 v rámci Velké ceny USA v texaském Austinu.

Nizozemec do krátkého sobotního závodu startoval z první pozice a v nájezdu do první zatáčky odrazil útok druhého Charlese Leclerca, kterého svou defenzivní jízdou donutil vyjet až mimo trať.

Toho využil Lewis Hamilton a posunul se na druhé místo, na kterém také dojel do cíle před třetím Leclercem.

„Bylo to celkem těsné, naštěstí je tu v nájezdu do první zatáčky spousta prostoru, což rozhodně pomohlo,“ řekl Verstappen.

„Pak jsme už mohli jet svůj vlastní závod, kontrolovat rychlost a na konci jsem mohl i trochu více zatlačit.“

Hamilton se dokázal několik kol držet do jedné sekundy za Verstappenem a mohl tak využít systému DRS, již jistý letošní mistr světa si ale svou pozici kontroloval.

„Pár kol to bylo osm nebo devět desetin, takže do brzdných zón to bylo kontrolovatelné. DRS je tady ale s tak velkými křídly docela silné. Jakmile jsem se dostal z dosahu DRS, všichni jsme se dostali do svého rytmu a myslím, že rychlost auta dnes byla velmi dobrá.“

Pérez si polepšil o dvě místa

Dvě pozice ve sprintu vydělal druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, který obsadil páté místo.

Mexičan předjel pilota McLarenu Oscara Piastriho a Carlose Sainze na ferrari a dojel za nejlepší trojicí a druhým jezdcem McLarenu Landem Norrisem.