Po skvělé strategii zvítězil v Rakousku Verschoor

Definitivně se mu snad povedlo vynahradit si loňskou diskvalifikaci.

Složení nedělního startovního roštu bylo poněkud tradiční. Z pole position startoval Martins, vedle něho se na startovní rošt postavil Vesti. Druhou startovní řadu obsadil Pourchaire a Maini. Dále se seřadili piloti Doohan, Fittipaldi, Cordeel a Leclerc. Pozdější hrdina dne Verschoor startoval až z jedenáctého místa.

Start se nejlépe vydařil Vestimu a po zhasnutí červených světel se ujal vedení. Martinse se podařilo překonat i Pourchairemu a zařadil se na druhé místo. Tím ale Martinsův propad nekončil. Včera dokázal po startu z desátého místa skončit druhý, dnes to pro něj vypadalo přesně naopak. V druhém kole ho překonal i Maini s Doohanem a pole man dnešního závodu se tak ocitl na páté pozici.

Trochu se Martinsovi podařilo vzpamatovat až v osmém kole, kdy se mu podařilo předjet Mainiho a získal zpět alespoň čtvrtou pozici. Následně Mainiho zdolal i Fittipaldi. Ale to už pilot Camposu jako první mířil pro nové pneumatiky a na trať se vrátil až jako sedmnáctý.

V desátém kole do boxů zajel i třetí Doohan a čtvrtý Martins a o kolo později ke svým mechanikům zamířil z vedoucí pozice i Vesti. Pilotovy Premy se povedlo vrátit na jedenáctou pozici před Pourchaireho, který měl povinnou zastávku také již za sebou.

Do vedení závodu se teď dostali piloti na alternativní strategii. První jezdil Fittipaldi, druhý Verschoor a za nimi dvojice Dams v pořadí Iwasa a Leclerc.

Leclerc s Bearmanem zamířili do boxů ve dvacátém sedmém kole a tento, na první pohled ne příliš významný moment, změnil běh celého závodu. Mechanici Dams totiž Leclerovi špatně nasadili kolo a to při výjezdu na trať odlétlo. Do závodu tak byl nasazen safety car.

Teď přišla skvělá příležitost pro piloty, kteří ještě neabsolvovali zastávky boxech. Vedoucí Fittipaldi nestihl včas zareagovat a zůstal na trati ještě jedno kolo. Kdežto Verschoor, Hauger, Maini a Crawford ihned zamířili ke svým mechanikům.

Po návratu na trať se Verschoor dokázal zařadit na páté místo. Před ním jezdil už jen vedoucí Vesti následovaný Doohanem, Pourchairem a Martinsem. Pilot VAR měl navíc výhodu čerstvých pneumatik. Což dávalo velké přísliby pro restart závodu.

Jen co se mohlo znovu začít závodit, Verschoor neváhal a na jeden pokus překonal Martinse i Pouchaireho.

Ovšem jeho snahy zbrzdil virtuální safety car, který byl ihned po restartu nasazen kvůli Mainimu.

Když se opět mohlo začít závodit, zbývaly čtyři kola do konce a Verschoora dělily od vedení 1,2 sekundy a dva soupeři. Avšak musel si dávat pozor co se děje za ním, i tam se totiž piloti na alternativní strategii činili. Iwasa jezdil již čtvrtý, Bearman pátý a oba chtěli víc.

Pak už se konečně Verschoorovi podařilo předjel Doohana, to samé následně učinil i Iwasa. Na čele zbýval už jen Vesti. Dvě kola před cílem ve Verschoorovi ve čtvrté zatáčce podařilo předjet i jeho a ujal se vedení v závodě. Ani tentokrát Iwasa nezůstal pozadu, a i on pilota Premy překonal.

Japonský pilot se sice ještě v závěru pokoušel dotírat i na Verschoora, ale to už se mu nepodařilo. Za radosti oranžové armády holandských fanoušků, která rakouské svahy tradičně obklopuje, si tak Verschoor dojel pro své třetí vítězství ve formuli 2.

Mnohým fanouškům jistě dnešní situace něco připomněla, i loni dokázal Verschoor právě za pomoci skvělé strategie v Rakousku zvítězit, ovšem pak následovala diskvalifikace, jejíž křivdu v sobě holandský pilot nosí dodnes. Snad mu dnešní vítězství bude dostatečnou náplastí.

Ve výčtu toho, co dnešní vítězství znamená, nesmíme zapomenout ani na stáj Van Amersfoort Racing. Tento holandský tým vstoupil do formule 2 v roce 2022, ale přes stoupající výsledky se jim nepodařilo získat ještě ani jedno pódiové umístění. Až dnes přišel první úspěch, a to rovnou v podobě vítězství v hlavním závodě. To není vůbec špatné.

My se teď můžeme těšit, co nám přinese závodní víkend na Silverstone, který se koná již příští týden.

Roman Staněk měl závod dobře rozjetý. Pak ale musel do boxů a kvůli technickým problémům v závodě skončil.

