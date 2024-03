Po šesti letech nedojel do cíle ani jeden vůz Mercedesu

Kromě toho, že Max Verstappen z Red Bullu nenavázal na devět předchozích velkých cen, které na konci loňského roku a začátku letošního vyhrál a 43 závodů, které dokončil na bodech, tak poprvé od Velké ceny Rakouska 2018 nedokončil závod ani jeden vůz Mercedesu.

Lewisovi Hamiltonovi víkend plný trápení předčasně ukončila technická závada na motoru, kvůli které musel sedminásobný mistr světa svůj vůz odstavit v 15. kole.

Hamilton v prvních třech letošních závodech posbíral pouhých osm bodů za sedmé místo v Bahrajnu a deváté v Džiddě.

„Tohle je nejhorší začátek sezóny, jaký jsem kdy zažil,“ řekl Hamilton.

„Myslím, že to bylo dobré,“ řekl ke svému krátkému působení v australské velké ceně. „Měl jsem několik měkkých sad pneumatik, protože jsem se nedostal do Q3, a dřívější zastávkou jsem se posunul před pár jezdců. Rychlost byla dobrá, nic výjimečného, ale stahoval jsem jezdce vpředu. Byl jsem o trochu rychlejší, než vozy přede mnou. A pak selhal motor.

„Překvapivě se cítím opravdu dobře. Vážně. Mohlo by to být mnohem horší. Jsem opravdu rád, že jsem tady. Opravdu si to tady v Austrálii užívám. Stále si užívám i práci s týmem. Samozřejmě bych rád bojoval o vítězství a dojížděl závody. Nikdy to není dobrý pocit, když skončíte takto a neodjedete ani polovinu závodu.“

Russell boural v předposledním kole

Cíl závodu neviděl ani George Russell, který měl dvě kola před cílem nehodu v šesté zatáčce.

Brit dostal v zatáčce přetáčivý smyk, na který se pokusil reagovat, ale se svým monopostem narazil do bariéry.

Russell bojoval v závěru závodu s Fernandem Alonsem o šesté místo. Brit se dvojnásobnému mistrovi světa přibližoval, jelikož měl na svém voze novější pneumatiky.

Alonso byl po závodě předvolán před sportovní komisaře za možné ovlivnění Russella a způsobení jeho kolize. Pilot Mercedesu ale bere vinu na sebe.

„Výpadek beru na sebe. 100 metrů před zatáčkou jsem byl půl sekundy za Fernandem, pak se mi najednou velmi rychle přiblížil a já byl hned na jeho převodovce,“ popsal Russell.

„Nevím, jestli měl problém, nebo ne. Jdeme za sportovními komisaři, to je za těchto okolností trochu bizarní. Teď už nemám co říct. Potřebuji se na všechno podívat. Jsem zklamaný, že pro mě závod skončil takhle.“