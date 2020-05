Po Rakousku by se mohla F1 přesunout do Maďarska

Z Rakouska se měla F1 přesunout do Velké Británie, kde měly proběhnout také dva závody. Situaci ale komplikuje nařízení vlády, kdy každý, kdo do země přicestuje, musí na dva týdny do karantény. Zatím to nevypadá, že by sport včetně F1 dostal výjimku. Podrobnosti má vláda potvrdit dnes.

Místo Velké Británie by se mohlo zamířit do Německa na Hockenheim, ale podle Motorsport.com se objevuje ještě jedna možnost – maďarský Hungaroring. Red Bull Ring a Hungaroring jsou od sebe vzdáleny jen 420 km.

Pravděpodobnost závodu v Německu v nějaké fázi kalendáře je ale i tak velmi reálná.

F1 pracuje na prozatímním kalendáři, který zahrnuje Španělsko 23. srpna, Belgii 30. srpna a Itálii 6. září.

