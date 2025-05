Po problémech v posledních měsících je to dobrý pocit, říká Norris

Pilot týmu McLaren tak navázal na svou pole position z úvodu sezóny z Austrálie a do prestižního závodu na úzké městské trati bude startovat z nejvýhodnější pozice.

Posledním pokusem odsunul domácího Charlese Leclerca, který se v samotném závěru dostal na první pozici, ale jen do chvíle, než svoje kolo časem 1:09.954 dokončil a o 109 tisícin tím Monačana v barvách Ferrari překonal Norris.

„Už jsem na to čekal dlouho, mám dobrý pocit. Zřejmě si neuvědomujete, jak dobrý je to pocit po těch problémech v posledních měsících,“ řekl Norris v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Monako je nádherné místo. Nejtěžší trať, navíc stojíte proti domácímu hrdinovi. Jsem velmi hrdý na celý tým. Poslední měsíce jsme velmi tvrdě pracovali.“

V závěru Q3 přitom McLaren absolvoval dvě rychlá kola na stejné sadě pneumatik.

„Před kvalifikaci jsme věřili, že je to nejlepší varianta, a potvrdilo se to. Tým odvedl skvělou práci, díky všem tady a v továrně. Tyto dny nepřicházejí snadno, takže jsem rád, že jim to takto mohu vrátit,“ dodal Norris.

Piastri ve druhé řadě

Z třetí pozice vyrazí do Velké ceny Monaka vedoucí muž průběžného pořadí Oscar Piastri. Australan na svého týmového kolegu ztratil 175 tisícin.

„Docela mi to připomíná minulý rok. Z prvního kola jsem měl dobrý pocit, ve druhém jsem udělal chybu v šikaně Nouvelle a nechal jsem tam nějaký čas. Dnes bylo těžké Landa porazit, gratuluji mu, pořád jsem ale šťastný,“ řekl Piastri v televizním rozhovoru po kvalifikace, který cituje Sky Sports F1.

„Myslím, že jsem tento víkend zeď trefil víckrát než za celou svou kariéru! Nebylo to čisté. V kvalifikaci jsem byl mnohem spokojenější a cítil jsem se dobře. Dosáhnout tohoto výsledku je slušný výkon.“