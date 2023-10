Po pozitivní kvalifikaci prožili jezdci Alfy Romeo v Mexiku frustrující závod

Oba jezdci Alfy Romeo sice do závodu v Mexiku odstartovali z pozic v první desítce, ale ani jeden z nich se nakonec bodů nedočkal.

Po sobotní kvalifikaci vládla v Alfě Romeo pozitivní nálada, když si Valtteri Bottas pro nedělní Velkou cenu Mexika vyjel devátou příčku, zatímco jeho týmový kolega Kuan-jü Čou byl v boji o pole position jen o místo horší.

Fin ani Číňan však nadějných startovních pozic nevyužili k tomu, aby si z Mexika odvezli body.

„Tento den byl pro tým celkově těžký a navíc nebylo na naší straně ani štěstí,“ nechal se slyšet v cíli patnáctý Bottas.

„Safety Car vyjel jen jedno kolo poté, co jsme zajeli do boxů, což znamenalo, že jsme vůči ostatním ztratili, protože prakticky všichni ostatní mohli měnit pneumatiky během následné červené vlajky. Restart závodu byl zpočátku v pořádku, ale pak jsem se na zbývající kola zasekl ve vláčku a nakonec jsem se v závěru dostal do kolize s Lancem Strollem," popsal finský pilot letošní GP Mexika ze svého pohledu.

„Samozřejmě je zklamáním odjet bez bodů, zejména proto, že jsme si až do neděle užívali poměrně silný víkend. Nebyl to náš den, ale máme ještě tři závody na to, abychom si vylepšili pozici v šampionátu,“ dodal Bottas, který tím upozornil na to, že se v Poháru konstruktérů před Alfu dostala AlphaTauri.

Na letošní GP Mexika nebude v příliš dobrém vzpomínat ani Čou, který dojel jen o jednu příčku před kolegou Bottasem.

„Byl to frustrující den. Náš závod do značné míry zničila červená vlajka,“ mrzelo po dojezdu Čoua.

„Byl jsem jeden z prvních, kdo zastavil a přezul na tvrdé pneumatiky, ale při restartu jsem byl ten, kdo měl na použitých tvrdých pneumatikách najeto nejvíce kol. Všichni ostatní měli buď nové střední, nebo tvrdé pneumatiky, což nás vyřadilo ze hry.

„Restart se mi povedl, ale nebylo možné udržet si pozici. Rozdíl v přilnavosti byl oproti konkurenci příliš velký, takže jsem byl pro ostatní snadným terčem. Je to škoda, protože jsme tento víkend odvedli dobrou práci a odjet s prázdnou je opravdu zklamání,“ uzavřel čínský pilot.