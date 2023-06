Po povedené kvalifikaci bylo těžké smířit se tempem, které jsme měli v závodě, říká Hülkenberg

Pilot týmu Haas Nico Hülkenberg sice v Kanadě zazářil v kvalifikaci, ve které byl druhý nejrychlejší, ale v závodě, do něhož startoval po penalizaci jako pátý v pořadí, již tak konkurenceschopný nebyl.

Za propadem německého pilota na konečnou patnáctou příčku sice stálo více faktorů, včetně nevhodně naplánované zastávky v boxech, ale i tak zkušený závodník přiznal, že hlavním problémem bylo pomalé tempo.

„Trápili jsme se s rychlostí. Nevím, zda to bylo o práci s pneumatikami, či jejich degradaci, ale vůči našim konkurentům nám chybělo tempo,“ lamentoval Hülkenberg, kterého cituje web RaceFans.net.

„Je těžké to přijmout, zvláště v danou chvíli (po povedené kvalifikaci, pozn. red.). Myslím, že musíme přemýšlet o dlouhodobém řešení této situace. Opravdu nejde o něco, co bychom mohli vyřešit lepším nastavením. Řekl bych, že jde o větší problémy,“ uvedl Hülkenberg k závodní rychlosti vozů Haas.

Hülkenberg se po závodě v Montrealu rovněž vyjádřil k penalizaci, která ho stála start z první řady. Německý pilot obdržel trest v podobě ztráty tří pozic na startu z toho důvodu, že po vyvěšení červených vlajek v kvalifikaci nedokázal dostatečně zpomalit.

„Byla to škoda, ale porušil jsem pravidla, takže jsem trest akceptoval. Myslím si však, že to z hlediska závodu nic nezměnilo. Každopádně to byla chyba,“ dodal Hülkenberg, který stále čeká na své první pódiové umístění v F1.