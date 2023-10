Po otevření výběrového řízení pro vstup nových týmů do F1 jsem si prošel peklem, říká prezident FIA

Muhammad bin Sulajim uvedl, že byl terčem útoků poté, co otevřel dveře pro vstup nového týmu do F1.

Začátkem letošního roku zahájila Mezinárodní automobilová federace výběrové řízení pro rozšíření startovního roštu F1.

FIA se setkala se zájmem několika nových potenciálních účastníků, ale nakonec vybrala pouze jednoho úspěšného uchazeče. Začátkem října pak FIA oficiálně oznámila, že její kritéria splnil americký tým Andretti.

Stáj Micheala Andrettiho nicméně vstup do F1 ani přesto jistý nemá, jelikož musí dostat ještě svolení od samotného světového šampionátu. Už nyní je navíc zřejmé, že nepůjde o jednoduchý proces, protože řada současných týmů F1 je proti vstupu Andrettiho do královny motorsportu.

Prezident FIA Muhammad bin Sulajim, který je velkým podporovatelem Andrettiho při jeho snaze dostat se do F1, nyní prohlásil, že byl terčem útoků poté, co oznámil, že spustí proces, na jehož konci by měl být vybrán nový tým.

„Prošel jsem si peklem,“ uvedl bin Sulajim.

„Ptám se sám sebe: 'Čím jsem si zasloužil všechny ty útoky v únoru a březnu? Zaútočili na mě, v den, kdy jsem výběrové řízení otevřel. I když mi zemřel syn (při autonehodě, pozn. red.), napadli mě, týrali mě, jen aby mě zlomili, jen proto, že jsem se otevřel celému světu,“ popsal šéf FIA s tím, že to vůbec ničemu neprospělo.

„Nic mi nejde do kapsy. Nemáme akcionáře (FIA, pozn. red.), nemáme představenstvo, které by se dělilo o peníze, takže moje poslání je jiné než jejich. To je zcela jasné,“ dodal bin Sulajim bez toho, aniž by byl konkrétní, kdo byl za údajné útoky zodpovědný.