Po oslavách vyhazov? Spekulace o konci Christiana Hornera zatím nevypadají příliš reálně

Red Bull oslaví v Imole 400. grand prix ve F1. Bude to také 400. závod Christiana Hornera. Služebně nejstarší šéf týmu je v čele rudých býků od roku 2005.

Informaci přinesl před několika dny italský AutoSprint a v podobném duchu píše také rakouská OE24.

Podle italského zdroje bude záležet na tom, jak úspěšné budou aktualizace nasazené v Imole.

Web PlanetF1.com uvádí, že zdroje blízké situaci spekulace odmítly jako neopodstatněné a také naznačily, že mají za cíl zastínit chystané oslavy.

Red Bullu se sice letos daří méně, ale má na kontě vítězství v závodě a Verstappen je stále ve hře o titul. V příštím roce se pak s příchodem nových pravidel vše změní – otázkou je, jakým směrem.

V souvislosti s koncem Hornera navíc padají spíše nepravděpodobná jména potenciálních nástupců. Má jít o Franze Tosta, který v minulosti vedl Toro Rosso, ale brzy oslaví 70. narozeniny. Druhým jménem je Oliver Oakes, který po Miami nečekaně rezignoval na funkci šéfa Alpine. Pokud by to bylo kvůli neshodám, mohl by být jistě ve hře. Zatím to ale vypadá, že důvodem bylo zatčení jeho bratra a to zřejmě v souvislosti s týmem Hitech GP.

O konci Hornera se spekulovalo už vloni, kdy byl vyšetřován kvůli obvinění z obtěžování kolegyně. Interní vyšetřování ho očistilo. V té době byl jako možný nástupce zmiňován Jonathan Wheatley, který ale mezitím z Red Bullu odešel a stal se šéfem Sauberu.