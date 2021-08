Po Maďarsku zklamaný Mazepin věří, že ho čeká ve F1 dlouhá kariéra

Jezdec Haasu byl sražen Kimim Räikkönenem v boxech, když většina pole zajela do boxů před restartem závodu. Fin byl za kolizi penalizován, pro Mazepina závod skončil.

„Je to opravdu nepříjemné,“ řekl Mazepin. „Byl to jeden ze závodů, kterého jsem se chtěl opravdu zúčastnit, a to nejen kvůli sobě, ale myslím, že tento závod nabízel spoustu příležitostí a můj tým tyto příležitosti opravdu potřebuje. Je škoda, že ostatní týmy dělají chyby a vyřazují ostatní auta.“

Podle Mazepina mohl být událostmi nabitý závod příležitostí k získání bodů.

„Pevně věřím, že mě čeká dlouhá kariéra ve formuli 1,“ pokračuje ruský mladík. „Takhle jsem vážně do letní přestávky jít nechtěl, protože do toho chcete dát všechno, odjet z tohoto víkendu alespoň unavený a s bolavým tělem a krkem, ale prostě nedostatek kol a výsledek& jsou zas*** nepříjemné.“