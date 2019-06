Po hromadné nehodě v Bernu zvítězil Vergne a přiblížil se tak obhajobě titulu

Vergne začal se svým monopostem DS Techeetah dnešní den výborně již v kvalifikaci, kde po zisku pole position připsal tři body do tabulky a zajistil si nejvýhodnější startovní pozici pro start závodu. Z první řady po jeho boku do pětačtyřicetiminutové Eprix odstartoval Mitch Evans s Jaguarem, v řadě druhé na roštu stáli Sébastien Buemi a Pascal Wehrlein.

Hned po startu se ukázalo, že dobré postavení na roštu může být klíčové. Úvodní šikanu bez úhony projela nejlepší čtyřka, hned za nimi ale trojice Wehrlein, Günther, d’Ambrosio vytvořila v tripletu zatáček 12, 13 a 14 špunt, ve kterém se následně zaseklo téměř celé startovní pole.

Ještě v brzdné zóně před skrumáží v první šikaně došlo nezávisle ke druhému incidentu, kdy se po kontaktu s jiným jezdcem roztočil Robin Frijns s monopostem Virgin a kvůli rozsáhlému poškození svého vozu musel odstoupit ještě dříve, než závod na švýcarské půdě vůbec začal.

Heartbreak for @RFrijns whose race was over in seconds after this collision on the opening lap. The race will resume soon #SwissEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/8XbBMl7AbK