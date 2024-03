Po fantastickém výkonu zvítězil v prvním závodě sezóny Maloney

Vypadá to, že nasazení nových vozů F2 2024 opravdu přineslo revoluci, co se rozložení sil týče. Tentokrát to není ART ani Prema. V prvním závodě sezóny zářil Maloney z Carlinu, který ovládl už i předsezonní testy. A nelze opomenout ani úspěšnou kvalifikaci, ve které skončil třetí. Takže ho možná hlavní úspěch čeká ještě zítra. Jako hodně silný se jak v kvalifikaci, tak v závodě, ukázal i Campos.

V samotné kvalifikaci ale nejvíce zářila stáj Invicta. Její piloti zpočátku dokonce obsadili první dvě místa. Pak byl ale vítěz kvalifikace Maini diskvalifikován, jelikož jeho vůz nesplňoval požadovanou minimální výšku. Pole position si tak pro hlavní závod vybojoval jeho kolega nováček Gabriel Bortoleto. I ten jel dnes výborně, ale zůstal ve stínu svých úspěšnějších soupeřů. Nechme se tedy překvapit, co z pole position ukáže zítra.

Naopak zatím úplně propadla Prema, v kvalifikaci skončila na konci druhé desítky a neblýskla se ani v závodě. Trochu lépe je na tom ART, ale ani ten ještě očividně pro nový vůz nedokázal najít vhodné nastavení.

Kdo doufal ve zlepšení Tridentu, ten se nedočkal. Italská stáj v Bahrajnu bojuje s nastavením. V kvalifikaci skončil Verschoor jako šestnáctý, Staňkovi navíc mechanici na závěrečný pokus nasadili špatné pneumatiky, a po jejich výměně se ty nové již nestačily zahřát. Do obou závodů tedy startuje až jako dvacátý.

První letošní pole position ve sprintu obsadil již zkušený Crawford. Velkým úspěchem byla druhá startovní pozice debutanta Taylora Barnarda z PHM. Jako třetí startoval Martins, čtvrtý Fittipaldi, pátý O'Sullivan. Nejsilnější trojka z kvalifikace se seřadila na konci první desítky takto: osmý Maloney, devátý Hadjar a desátý Bortoleto.

Po zhasnutí červených světel si Crawford udržel vedení, na druhé místo se posunul Martins, na třetí O'Sullivan a čtvrté Fittipaldi. Již v prvním kole se na páté místo postupně probojoval Maloney. Naopak Barnard byl příliš široký a propadl se až na místo desáté. Staněk poskočil na místo devatenácté.

Ve druhém kole byl do závodu nasazen virtuální safety car, jelikož Villagomez narazil do Cordeela a způsobil mu defekt pneumatiky. Při restartu se strhla krásná bitva o vedení mezi Crawfordem a Martinsem. Oba piloty dělily jen milimetry, ale Crawford si svou vedoucí pozic dokázal uhájit. Maloney předjel Fittipaldiho a posunul se na čtvrté místo. Vzápětí si smlsnul i na O'Sullivanovi a pokračoval ve své krasojízdě. Před sebou měl Martinse. V šestém kole ho předjel a objevil se před ním vedoucí Crawford. S ním svedl bitvu o vedení o dvě kola později a po krásném předjížděcím manévru se ujal vedení.

Na Crawforda to zkoušel i Martins, ale ten už neuspěl. Zářili však i jiný piloti. Nováček Aron z Hitechu, který startoval jako dvanáctý, v jedenáctém kole překonal Fittipaldiho a posunul se na páté místo. To samé se vzápětí povedlo dalšímu nováčkovi Martimu z Camposu. Ten se po překonání již zkušeného Brazilce ihned pustil do Arona. Jeho kolega Hadjar zatím bojoval s Martinsem o třetí pozici. Oba piloti Camposu byli v tomto případě úspěšní. A nejen to, Marti pokračoval nadále, i on předjel Martinse, a jelikož Hadraja postihl problém s pneumatikou, předjel i jeho a zařadil se na třetí místo.

I za nimi se tvrdě bojovalo. Martins, Aron, Bortoleto a O'Sullivan sice dnes již neměli na pódium, ale snažili se z prvního závodu vytěžit alespoň co nejvíce bodů. Tyto souboje nakonec nevydržely Martinsovy pneumatiky a pilot ART se tak propadl až na desáté místo.

Verschoor v samotném závěru dokázal Martinse předjet, a skončil na desátém, i když nebodovaném místě. Naproti tomu Staněk se celý závod trápil, až byl nakonec nucen odstoupit.

To už si však nikým nerušený Maloney dojel pro první vítězství letošní sezony a pasoval se tak do role hlavního letošního favorita. Jako druhý dojel Crawford z Dams a za pozornost stojí i třetí místo nováčka z Camposu Martiho.

Výsledky