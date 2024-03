Po dojezdu mě Hamilton v podstatě vytáhl z auta, popsal po fyzicky náročném debutu Bearman

Teprve 18letý Oliver Bearman má za sebou mimořádně náročný víkend, který však zvádl s velkým přehledem.

Brit do Saúdské Arábie odlétal s tím, že ho čeká druhý závod F2. Jenže pak postihly zdravotní problémy Carlose Sainze a Bearman byl jakožto náhradník Ferrari povolán do akce.

Junior italské stáje přitom čelil řadě výzev. Tou hlavní bylo, že neměl k dispozici první dva tréninky, ale pouze jednu hodinu příprav na trati.

Bearman si však se vším se ctí poradil a svůj talent ukázal již v kvalifikaci, ve které obsadil 11. pozici. V sobotním závodě si pak dokonce o čtyři místa polepšil a mohl tak slavit prvních šest bodů v F1.

Mladý Brit, který si po dojezdu vysloužil pochvalu i od svých soupeřů, se musel vyrovnat s tím, že jízda s vozem F1 je fyzicky velmi náročná a příliš mu v tomto ohledu nepomohl ani profil tratě v Džiddě.

„Vyrůstal jsem na sledování jejich soubojů a bylo příjemné s nimi sdílet trať. Bylo pěkné, že se mi od soupeřů dostalo uznání,“ nechal se slyšet Bearman, kterého cituje Autosport.

„Po závodě mě Lewis Hamilton navíc v podstatě vytahoval z auta, protože jsem byl vyřízený. Bylo to opravdu fyzicky náročné,“ přiznal mladík, jenž zároveň podotkl, že v Džiddě jezdci čelí velkému přetížení a navíc díky malé degradaci pneumatik mohou jet de facto neustále naplno.

Před samotným závodem však Bearman velký tlak necítil.

„Upřímně řečeno, překvapivě jsem se cítil jako v každém jiném závodě. Postup je trochu jiný než při startu závodu F2, ale jakmile se rozsvítila světla, soustředili jste se na to, co je kolem vás. Ať se dělo, co se dělo, snažil jsem se zůstat klidný,“ uvedl jezdec, který se stal nejmladším pilotem Ferrari v F1 v historii.

Bearman během závodu předvedl i několik předjížděcích manévrů. Přímo na dráze si poradil s Júkim Cunodou, Kuan-jü Čouem a Nikem Hülkenbergem.

I když měl díky vozu Ferrari výkonnostní výhodu, nebylo pro něj jednoduché se přes tyto jezdce dostat, jelikož nemá tolik zkušeností s využíváním všech systémů vozu F1. To se týká především práce s elektrickou energií, která pochází z rekuperačních systémů.

„Měl jsem mnohem větší tempo než tito kluci, ale byli jen o něco chytřejší než já, co se využívání energie týká. Je něco, co jsem nikdy předtím nemusel řešit. Musel jsem se tak učit za pochodu. Hlavně s Nikem to vypadalo, že používá baterii na správných místech, zatímco já ne, takže mi trvalo pár kol, než jsem na to přišel,“ dodal Bearman.