Po comebacku do F1 se cítím jako znovuzrozený a nabitý energií, tvrdí Ricciardo

Daniel Ricciardo se krátce před letošní letní přestávkou vrátil do F1 poté, co ho McLaren vloni předčasně vyplatil ze smlouvy. Australan přiznává, že chytil druhý vítr.

Sezona 2022 Danielovi Ricciardovi příliš nevyšla a vzhledem k tomu, že z jeho pohledu nebyl ideální ani rok 2021, rozhodl se vloni se zkušeným Australanem jeho tehdejší zaměstnavatel McLaren předčasně ukončit smlouvu.

Pro rodáka z Petrhu to znamenalo, že tím ztratil závodní sedačku ve formuli 1, jejímž držitelem byl více než dekádu – konkrétně od GP Británie 2011.

Svět F1 však Ricciardo neopustil, jelikož se stal rezervním jezdcem Red Bullu. V této roli však vítěz osmi závodů f1 nakonec příliš dlouho nevydržel. Red Bull totiž nebyl spokojen s výkony Nycka de Vriese, pilota týmu AlphaTauri, kterého nechal před letošní GP Maďarska nahradit právě Ricciardem.

Australan se sice brzy zranil, když v Nizozemsku utrpěl zlomeninu záprstí, ale po uzdravení sezonu nakonec zdárně dokončil.

„Samozřejmě bych si přál, aby se mi zranění nikdy nepřihodilo, už jen proto, že to bylo nepříjemné, bolestivé a tak. Jinak se ale na tento rok dívám pozitivně,“ zhodnotil Ricciardo, kterého cituje Autosport.

Zkušený závodník navíc přiznal, že si před rokem touto dobou nebyl po konci u McLarenu jist, zda ještě nějaké starty ve formuli 1 přidá.

„Když jsem tady (v Abú Dhabí, pozn. red.) před rokem seděl, říkal jsem si, že to může být můj poslední závod. Nepřeháním, když to tvrdín. Opravdu jsem to nevěděl. Upřímně jsem si myslel, že je to tak padesát na padesát,“ uvedl 34letý jezdec.

„Pokud zapomenu na ruku, tak se po takovém roce cítím trochu jako znovuzrozený. Rozhodně jsem chytil druhý dech,“ popsal Ricciardo, který si při letošních sedmi startech připsal šest bodů za sedmé místo v GP Mexika a jenž bude hájit barvy týmu z Faenzy i v roce 2024.