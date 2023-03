Po Astonu Martin udělal největší výkonnostní skok vpřed Williams, tvrdí Albon

Pilot Williamsu Alexander Albon je pyšný na to, jaký výkonnostní posun jeho tým přes zimu udělal.

Loňská sezona Williamsu nebyla vůbec dobrá. Britský tým se nedokázal vypořádat se změnou technických pravidel a jeho vůz byl po většinu roku nejslabším v celém poli formule 1.

To se odrazilo i do celkových výsledků, když Williams za celou sezonu získal jen osm bodů a v Poháru konstruktérů obsadil poslední desátou příčku.

Ročník 2023 však tým z Grove začal nadějně poté, co si hned na úvod v Bahrajnu připsal bod za desáté místo Alexandera Albona. Pro Williams to byl nejlepší vstup do nové sezony od roku 2017, kdy v Austrálii šestým místem bodoval Felipe Massa. Nedaleko za body pak dojel i Albonův týmový kolega a debutant Logan Sergeant.

„Jezdili jsme s nízkým přítlakem, což vše stěžovalo. Musím říct, že jsem na tempo, které jsme za daných okolností měli, velmi hrdý,“ řekl po závodě v Bahrajnu podle Autosportu Albon.

„Každý se nyní dívá na Aston Martin, který byl na stupních vítězů, a říká si, jak velký krok udělal. My jsme druzí (v míře zlepšení, pozn. red.). Když se podíváte, kde jsme byli před 12 měsíci, tak musím říct, že jsme odvedli skvělou práci,“ chválí svůj tým thajsko-britský závodník.

„Ano, měli jsme spolehlivost, což pomohlo, nicméně jsme hned v prvním závodě získali body,“ poukázal Albon.

Williams vloni dokázal bodovat v pěti závodech. Rodák z Londýna ale věří, že letos bude britská stáj sbírat umístění v první desítce častěji.

„Věřím, že ano, i když před Bahrajnem bych to neřekl,“ přiznal Albon.

„Nechci být přehnaně optimistický, ale na druhou stranu vím, že pro příštích pár závodů máme nějaké novinky, které nás mohou posunout vpřed.“