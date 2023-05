Po amatérském startu sezóny pódium. Laurent Rossi je na Alpine hrdý

Esteban Ocon získal v Monaku třetí místo. Z blízka to sledovat i ředitel Alpine Laurent Rossi, který dříve tým kritizoval.

Laurent Rossi před časem označil start týmu do sezóny 2023 za „amatérský“. Začalo se spekulovat o budoucnosti Otmara Szafnauera v čele týmu.

„První grand prix se mi nelíbila, protože v ní bylo hodně, omlouvám se, že to říkám, amatérismu, což vedlo k výsledku, který nebyl správný. Bylo to průměrné, špatné,“ rozčiloval se Rossi před časem v rozhovoru pro francouzský Canal+.

Po Monaku byla nálada v týmu o mnoho lepší. „Jsem šťastný. Jsem šťastný za celý tým,“ řekl Rossi agentuře Reuters při cestě na společnou fotografii týmu po zisku pódia.

„Nebudu říkat, že chci, aby každý závod skončili třetím místem, to by bylo nereálné. Byl bych za to rád, ale máme před sebou ještě hodně práce, abychom se tam dostali,“ reagoval na otázku, zda to byl takový výkon, jaký očekával.

„Bylo to solidní, jako v Miami. Potřebuji jen, aby to zopakovali.“

V Miami byl Gasly osmý a Ocon devátý. Alpine tím ukončil sérii dvou závodů bez bodů.

V neděli skončil Ocon třetí a Gasly osmý. Díky tomu se Alpine v šampionátu dostal na páté místo před McLaren.

„Jsem na ně hrdý a oni by měli být hrdí také,“ řekl Rossi. Na dotaz, zda měla dřívější kritika efekt, odpověděl: „Na to je ještě trochu brzy. Bylo by také troufalé to říkat. Ale určitě to mělo jeden efekt, a to ten, že jsme si řekli, že s tím nebudeme spokojeni, že je tu pár věcí, které musíme zlepšit.“