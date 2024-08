Po 23 letech se závodu F1 zúčastní jezdec z Argentiny. Kdo je Franco Colapinto?

Argentina bude mít na startu závodu formule 1 opět svého jezdce. Logana Sargeanta nahradí u Williamsu do konce roku Fraco Colapinto.

Ve F1 jsme viděli celkem 25 jezdců z Argentiny, kteří získali dohromady 38 vítězství. Nejslavnějším argentinským jezdcem byl nepochybně Juan Manuel Fangio, který získal i pět titulů mistra světa.

Kromě něj vyhráli ve F1 také Carlos Reutemann a José Froilán González. Druhého jmenovaného by měli znát minimálně všichni fanoušci Ferrari, protože to byl právě on, kdo získal pro maranellskou stáj první vítězství ve F1.

Posledním argentinským pilotem, který odstartoval do závodu F1, byl Gastón Mazzacane ve Velké ceně San Marina 2001.

O dva roky později se narodil Franco Colapinto. Přestože má teprve 21, má už poměrně dost zkušeností a to nejen z formulových vozů.

V roce 2018 vyhrál vůbec první motokárový závod na olympijských hrách mládeže.

V roce 2019 vyhrál španělskou F4. V té době ho začal na doporučení Pedra de la Rosy podporovat Fernando Alonso a jeho tým FA Racing.

O rok později byl třetí ve Formuli Renault Eurocup. Ve Formuli 3 byl nejlépe čtvrtý v roce 2023. Letos závodí za MP Motorsport ve Formuli 2, kde mu patří šesté místo. Na kontě má několik pódií a také jedno vítězství.

Colapinto závodil také v evropské a asijské Le Mans Series a v roce 2021 jsme ho mohli vidět i v kategorii LMP2 v závodě 24 hodin Le Mans za volantem vozu G-Drive.

Od roku 2023 je Colapinto juniorským jezdcem Williamsu, takže není až tak velké překvapení, že se tým rozhodl pro něj. Letos v Silverstonu se zúčastnil prvního tréninku, takže tým má i určité srovnání – a další data ze simulátoru.

Colapinta čeká celkem 9 závodů a 3 sprinty. Od příštího roku bude vedle Alexe Albona jezdit Carlos Sainz.

Jeho angažmá může mít pro tým výhodu – Colapinto získá zkušenosti a může tak být mnohem připravenějším rezervním jezdcem.