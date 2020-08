Po 174 dnech pokračuje ve Spa sezona WEC, jeden z týmů je v izolaci kvůli koronaviru

Hladký průběh závodního víkendu ve Spa znesnadňuje dvěma týmům ve třídě LMP 2 francouzský závodník Gabriel Aubry. U dvaadvacetiletého bývalého pilota GP3 naznačil první test na koronavirus možnost nákazy nemocí Covid-19, Francouz proto nyní musí čekat na výsledky druhého testu, který nákazu buď potvrdí, nebo vyvrátí.

Vinou podezření z nákazy museli do izolace všichni členové portugalské stáje Algarve Pro Racing, pro kterou Aubry závodí v evropské Le Mans Series. Aubry přišel do kontaktu s týmem minulý víkend, kdy měla ELMS na programu druhý závod sezony rovněž ve Spa. Kvůli umístění do izolace se prototyp Oreca 07 #25 nezúčastnil čtvrtečního prvního tréninku.

Do karantény museli zamířit i tři zaměstnanci týmu JOTA Sport, pro který Aubry závodí ve WEC. Program britské stáje ale ovlivněn nebyl a do prvního tréninku ve čtvrtek zasáhla.

Tvrdý hendikep za úspěch pro Toyoty

Pro pokračování sezony WEC musela mezinárodní automobilová federace FIA ve spolupráci s autoklubem ACO vydat nové nastavení hendikepu za úspěch pro prototypy třídy LMP 1, který se vypočítává podle aktuálního pořadí šampionátu a délky okruhu, na kterém se bude konat nejbližší závod.

Hendikepem budou nejvíce zasaženy tovární hybridní prototypy Toyota. Vůz TS050 Hybrid #7 průběžných lídrů šampionátu Kamuje Kobajašiho, Jose Marii Lopeze a Mika Conwaye je v Belgii na jedno kolo zpomalen o 3,52 sekundy na jedno kolo.

Sesterský vůz #8 posádky Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima, Mike Conway, která je v celkovém pořadí druhá, je zpomalen o 3,08 sekundy.

Obě Toyoty ve Spa v rámci příprav na dlouhé rovinky okruhu La Sarthe u Le Mans volí nastavení pro nízký přítlak.

Vítězové dosud posledního odjetého závodu v texaském Austinu tým Rebellion Racing dostal pro Spa hendikep ve výši 1,58 sekundy na kolo. Posádka prototypu Rebellion R13 #1 Gustavo Menezes, Norman Nato, Bruno Senna ztrácí v celkovém pořadí tři závody před konce sezony na Kobajašiho, Lopeze a Conwaye 19 bodů.

„Rebelové“ dostali navíc kromě časového hendikepu i zátěž o hmotnosti 30 kg, švýcarský soukromý prototyp LMP 1 proto v Belgii váží 877 kg. Obě Toyoty jsou na maximální možné hmotnosti 932 kg.

Ve Spa poprvé v této sezoně startuje i rakouský tým ByKolles s prototypem CLM P1/01 Gibson, posádku vozu tvoří Tom Dillmann, Oliver Webb a Bruno Spengler. Stejná trojice pojede za ByKolles i v Le Mans.

Ve startovní listině třídy LMP 1 naopak chybí britské prototypy Ginetta G60-LT-P1. Ostrovní stáj zasáhly finanční problémy po koronavirové pandemii, a proto byla nucena omezit svůj závodní program. Jediný britský vůz už uvidíme pouze v Le Mans.

Startovní pole třídy LMP 2 rozšířily dva týmy Algarve Pro Racing (start s otazníkem kvůli důvodům zmíněným výše) a Eurasia Motorsport. Díky filipínské stáji se do WEC vrací šasi Ligier JS P217 a jedním z jezdců týmu je bývalý španělský pilot F1 Roberto Merhi. Algarve Pro Racing i Eurasia Motorsport využívají šestihodinový závod ve Spa jako generálku pro zářijové Le Mans.

Ve třídě LMGTE – PRO se sobotního závodu zúčastní standardních šest vozů továrních týmů Porsche, Ferrari a Aston Martin, ve třídě LMGTE – AM absentuje stáj MR Racing a její Ferrari 488 GTE EVO #70. Závodící šéf týmu japonský podnikatel Motoaki Išikawa se rozhodl do Belgii necestovat.

Závod na 6 hodin v belgickém Spa-Francorchamps startuje v sobotu ve 13:30, živě ho budete moci sledovat na Eurosportu 1.