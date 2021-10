Pneumatiky, voda, drolení a neinformované Pirelli. Povrch v Istanbulu opět zamotal všem hlavu

Jezdci si vloni v Istanbulu stěžovali na nedostatek přilnavosti. To sice dělají vždy a všude, ale vloni to na novém povrchu Istanbul Parku opravdu hodně louzalo. Navíc pršelo.

Letos je povrch starší, což vždy přilnavosti pomůže. Místní ho navíc vyčistili tlakem vody. Pirelli také přivezlo o stupeň měkčí pneumatiky.

Časy na kolo jsou o 4, 5 sekund rychlejší. Hamilton dokonce už překonal letitý Montoyův rekord.

Otázkou je, jak dlouho pneumatiky vydrží. Zejména měkká (červená) bude pneumatikou, které se budou chtít všichni vyhnout.

Situaci také zkomplikuje nižší počet dat. Z pohledu týmů se jedná fakticky o nový okruh, loňská data jsou téměř nepoužitelná a v sobotu by mohlo pršet – Pirelli už rozdalo extra sadu pneumatik do přechodných podmínek. Kvalifikace by se mohla odjet na suchu, ale uvidíme. Počasí je někdy na obou březích Bosporu hodně vrtošivé.



Foto: Pirelli

Měkká je agresivní volba

„Věřím, že měkká je docela agresivní volba,“ řekl Isola, kterého cituje Motorsport.com.

„Vezměte si, že když jsme vybírali pneumatiky, tři směsi pro tento závod, nevěděli jsme o úpravě povrchu, kterou plánují. Když jsme se podívali na data z loňského roku, rozhodli jsme se pro o stupeň měkčí pneumatiky.“

„Měkká je poměrně agresivní volba. A věřím, že některé týmy dnes používaly měkké jen proto, aby se jich zbavily a pro závod se zaměřily na střední a tvrdé, pokud chtějí plánovat strategii s jednou zastávkou.“

Mezi střední a měkkou má být navíc rozdíl jen 0,3 až 0,4 sekundy, což podle Isoly povzbudí jezdce nasadit v Q2 střední směs (pokud bude sucho).

„Zvýšení přilnavosti je zřejmé, protože časy na kolo jsou o čtyři až pět sekund rychlejší než loni. Myslím, že o zvýšení úrovně přilnavosti není pochyb.“

„Očekávali jsme drolení a je viditelné na všech třech směsích, zejména na té měkčí, a to zejména na pravé přední pneumatice.“

„Pro tým bude velmi důležité změřit a analyzovat data z FP2, abychom pochopili, jaká je životnost pneumatik, protože to jsou informace, které nemáme z loňska, z minulého roku, protože kvalifikace i závod byly mokré.“

Isola přiznal, že se Pirelli o plánech na „vyčištění“ trati dozvědělo příliš pozdě na to, aby změnilo výběr směsí.

„Obvykle nás FIA informuje, pokud dojde k nějaké změně asfaltu, nebo pokud se okruh rozhodne obnovit povrch, nebo provést nějakou speciální úpravu. V tomto případě se pravděpodobně jednalo o pozdní rozhodnutí promotéra.“

„Když se rozhodli udělat tuto úpravu, byli jsme informováni. Měli jsme tu informaci, ale bylo pozdě, protože jsme už vyrobili pneumatiky a byly už k dispozici pro závod.“

„Není to jednoduché období ani pro výrobu a ani pro logistiku, takže jsme pneumatiky vyrobili a až poté jsme se dozvěděli o této změně.“