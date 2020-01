Pneumatiky se letos budou možná více přehřívat, předpovídá Pirelli

V sezóně 2020 formule 1 budou týmy i nadále využívat pneumatik používaných v roce 2019 poté, co se týmy jednomyslně shodly na odmítnutí nových pneumatik Pirelli pro sezónu 2020, které italský výrobce vyvíjel ke konci loňského roku.

Ačkoliv technická pravidla pro letošní sezónu zůstávají stejná, očekává se, že vzhledem k dalšímu vývoji a vylepšení aerodynamiky budou letos vozy opět rychlejší.

Jak sám Isola říká, jedinou věc, kterou Pirelli může pro letošní sezónu s pneumatikami udělat, je zvýšit v nich tlak, aby se tak pokusilo vyrovnat větší množství energie, kterou bude muset pneumatika navržená pro loňský rok vydržet.

„Vzhledem k tomu, že se technické předpisy ve srovnání s loňským rokem neliší, počítáme s vývojem o 1 až 1,5 sekundy na kolo. Je to zlepšení v čase na kolo v jedné sezóně. Mohu tedy očekávat, že v roce 2020 bude další krok,“ řekl Isola pro Motorsport.

„To znamená více přítlaku a více energie. Pokud bychom měli něco předpovídat, tak by to mohlo být možná větší přehřívání. To by mohlo být vyšší kvůli dodatečné energii, která jde do pneumatiky.“

Na tradiční akci Autosport International, která se o tomto víkendu koná, Isola také řekl, že týmy podle něj budou mít v nadcházející sezóně menší problémy se zahřátím pneumatik.

„Pokud si vzpomínáte na začátek sezóny (2019), některé týmy si stěžovaly na to, že v některých případech bylo obtížné zahřát pneumatiky. To letos nebude problém. Znají pneumatiky, výhoda oproti loňskému roku je, že už se naučili, jak využít nový produkt. Letos se proto o pneumatikách už nemají co učit,“ říká Isola.

Foto: Getty Images / Mark Thompson