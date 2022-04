Pneumatiky jsou klíčové i letos. Jak je zvládají jednotlivé týmy?

V letošní sezóně se dramaticky změnila pravidla. Existovala samozřejmě obava, že je někdo přečte lépe a bude dominovat. K tomu zatím nedošlo, i když rozložení sil se určitým způsobem změnilo.

Za rozdíly mezi vozy ale paradoxně nejsou ani tak samotné změny pravidel, jako spíše sekundární důsledky – prvním je poskakování, se kterým před sezónou nikdo nepočítal. Druhým klíčem jsou pneumatiky – ale to není novinka. Černé zlato rozhoduje o vítězi a poraženém už léta. Jaký je současný stav?

Záleží na trati, podmínkách, nastavení i jezdci. V Melbourne se jen Ferrari podařilo zahřát pneumatiky na jedno kolo a dobře s nimi pracovat také na delší vzdálenost. U Red Bullu tomu bylo naopak.

V Imole od dva týdny později se karta obrátila. Ferrari mělo problémy, i když převážně jen ve sprintu. George Russell navrhuje, aby byl sprint o 50 % delší, aby se projevily rozdíly v degradaci pneumatik. Charles Leclerc by s ním v sobotu asi hodně nesouhlasil. Pár kol před koncem mu pneumatiky začaly odcházet a pro Verstappena byl snadným soustem.

Monačan vzal prohru ve sprintu na sebe. Roli ale sehrál i jeho vývoj. Leclerc se do toho musel dvakrát opřít, aby Verstappena po úspěšném startu udržel za sebou a mimo DRS – poprvé po startu a podruhé po restartu. Zejména ve druhém případě byly pneumatiky po jízdě za safety carem studené a trpěly tak více.

Kdo to s pneumatikami umí?

Ferrari a Red Bull mají své pneumatiky po většinu času pod kontrolou. Pokud máte dobré auto, tak to vždy pomůže. S velkým přítlakem je jednodušší najít solidní vyvážení vozu. Ferrari také investovalo do testování nových pneumatik Pirelli v roce 2021 více času než kterýkoli jiný tým.

„Využili jsme každou příležitost, která se nám naskytla,“ potvrdil šéf týmu Mattia Binotto. Ferrari se například zapojilo do testování pneumatik do mokra, které Mercedes z nákladových důvodů odmítl.

Mercedes má problémy s poskakováním, které hodlá už v Miami alespoň částečně vyřešit balíkem nových dílů. Kromě toho to ale neumí ani se svým obutím (ačkoliv i tady bude vliv poskakování). Stříbrné šípy nedokáží zahřát pneumatiky dostatečně rychle. V Bahrajnu a Džiddě to skryly vysoké teploty, v Melbourne to bylo už horší a v Imole se ani jeden z jezdců nedostal do Q3. V závodě je pak Mercedes k pneumatikám šetrný, ale to k dobrému výsledku po špatné kvalifikaci nestačí.

Jak jsou na tom ostatní? Podle Auto Motor und Sport je Alpine opakem Mercedesu. Na jedno kolo je A522 třetím nejrychlejším vozem na roštu. Bez ohledu na typ trati. V závodě ale většinou pneumatiky trpí drolením. V Bahrajnu vzadu, v Melbourne a Imole vpředu. Alonso ve sprintu ztratil čtyři pozice. V závodě ho vyřadil kontakt se Schumacherem. U Ocona ale byly problémy patrné.

Haas je na tom podobně, i když ne tak výrazně. Na jedno kolo je to skvělé, na větší vzdálenost už poněkud horší. Pro sprint inženýři naslouchali jezdcům, kteří preferovali střední pneumatiky. Kevin Magnussen se pak divil, proč téměř všichni ostatní startují na měkkých pneumatikách.

McLaren a Alfa Romeo jsou na tom podle Auto Motor und Sport s pneumatikami obvykle lépe.

U McLarenu proto, že v týmu mají jednoho z nejlepších odborníků na pneumatiky – bývalého inženýra společnosti Bridgestone. U Alfy proto, že Valtteri Bottas umí nepřetěžovat kritické přední pneumatiky na začátku jejich životnosti.

„Valtteri je neuvěřitelně dobrý v přípravě pneumatik,“ chválí Fina sportovní ředitel týmu Beat Zehnder. Alonso vlastně také. „Ale co má dělat, když na něj zezadu ostatní tlačí? Pokud pojede úmyslně pomalu, tak ho předjedou,“ říká Alan Permane z Alpine.

Pneumatiky jsou letos nové a vozy také. Týmům ale nepomáhají ani pravidla, u kterých došlo ke změnám. Zahřát pneumatiky s využitím tepla od brzd je složitější. Změnila se také pravidla pro zahřívací deky. Pneumatiky se nyní zahřívají na nižší teploty než dříve.

Letošní vozy také generují více přítlaku v oblasti podlahy, takže je těžší najít ideální nastavení pro přední i zadní pneumatiky a to je důležité, protože zadní pneumatiky jsou robustnější.

„Vozy vykazují tendenci k nedotáčivosti v pomalých zatáčkách,“ řekl pro Auto Motor und Sport Mario Isola. „Na studené trati začnou přední pneumatiky prokluzovat. Tím se zvýší teplota povrchu a guma se odlepí od běhounu.“ Výsledkem je obávané drolení.