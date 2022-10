Pneumatiky do mokra jsou pomalé a nedokážou odvést moc vody, říká Verstappen

V Japonsku po restartu někteří hned zajeli pro pneumatiky do přechodných podmínek. Není veřejným tajemstvím, že modře značené pneumatiky do mokra nejsou mezi jezdci příliš oblíbené.

Max Verstappen uvedl, že nechce kritizovat. Dokonce by rád s vývojem pneumatik do mokra pomohl. „Ale myslím, že potřebujeme lepší pneumatiky do deště. Podívejte se, co jsme dokázali v 90. letech nebo v prvních letech nového století s množstvím vody na trati.“

„Jsem velmi rád, že můžeme absolvovat několik testovacích dnů a vyzkoušet všechny druhy pneumatik. Ale potřebujeme lepší pneumatiky do deště, protože si myslím, že jsou prostě pomalé a nedokážou odvést moc vody. Proto se všichni vždy snaží velmi rychle přezout na pneumatiky do přechodných podmínek, protože jsou na kolo prostě rychlejší.“

„Bylo vidět, že jsme během kola přešli z pneumatik do mokra na přechodné a hned jsme byli minimálně o pět sekund rychlejší a to je prostě moc. A to je důvod, proč nikdo nechce jezdit na pneumatikách do mokra.“

„Když pršelo tak, jako když vyvěsili červenou vlajku, a vy byste nasadili pneumatiky do mokra, myslím, že by se s nimi i tak jezdilo opravdu špatně. Ale když to pak porovnáte s dobou před 20 lety, tak by to bylo naprosto v pořádku. Nějaké řešení musí existovat. Není to ale kritika, protože já velmi rád pomůžu. Měli bychom se tím zabývat.“

„Možná bychom mohli uspořádat více testovacích dnů na mokru a spolupracovat, pokusit se vyvinout lepší pneumatiky, abychom měli možnost jet opravdu na mokru a ne vždy odjet jenom třeba dvě kola na pneumatikách do mokra, přezout na přechodné a říkat tomu mokrý závod, protože mokrý závod se běžně jezdí i za silného deště.“

Charles Leclerc ale upozornil na skutečnost, o které se mluví už roky. Nejde totiž jen o pneumatiky a jejich „fungování“ na vodě, ale také o viditelnost.

„Myslím, že velkým problémem těchto vozů je právě viditelnost,“ řekl Leclerc, kterého cituje Autosport.

„Cokoli, co můžeme udělat, abychom se pokusili zlepšit viditelnost a minimalizovat rozstřikování za vozy, bude nesmírně prospěšné.“

„Věřím, že podmínky na trati někdy skutečně umožňují jet, ale kvůli viditelnosti, protože je velmi nebezpečné být vzadu a nic nevidět, nakonec nejedeme.“